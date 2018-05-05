İsrail, BM Güvenlik Konseyi'nde bir koltuk için adaylığını erteleme kararı aldı

İsrail, 2019-2020’de BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliği için Almanya ve Belçika ile girdiği koltuk yarışından çekildi.

Sputnik'te yer alan haberde, İsrail’in BM misyonundan yetkililer, “İyi dostlarımız da dahil olmak üzere partnerlerimizle görüşmelerimizden sonra İsrail, Konsey’de bir koltuk için adaylığını erteleme kararı aldı” dedi.

İsrail, yarıştan çekilmesi için bir gerekçe göstermese de BM kulislerinde, Tel Aviv’e bu kararı aldıranın, kazanma şansının az olması olduğu konuşuluyor.

Reuters’a demeç veren fakat isminin gizli tutulmasını isteyen bir BM kaynağı da İsrail’in yarıştan, kazanma şansının düşük olması nedeniyle çekildiğini söyledi.

Bu, İsrail’in 15 üyeli Konsey’de geçici üye olmaya yönelik ilk girişimiydi.

İsrail’in çekilmesi ile Almanya ve Belçika’nın, 8 Haziran’da yapılacak oylama sonucunda 2019-2020 için Konsey’e geçici üye olarak seçilmelerini neredeyse garantiliyor.

Diğer taraftan İsrail’in üyelik yarışından çekilmesi, Arap ülkelerinin bu girişimi bloke etmeye yönelik çalışmalarını izliyor. Zira Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Maliki, Arap ülkelerinin, ‘İsrail’in üyeliğini bloke etmek amacıyla olabildiğince fazla ülkeyi ikna etmek için mümkün olan her şeyi yaptığını’ söylemişti.

BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi ile 10 geçici üyesi bulunuyor. 10 geçici üyenin her biri 2 yıl için seçiliyor. Daimi üyeler ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in Konsey'de veto hakkı bulunurken geçici üyelerin böyle bir hakkı yok.