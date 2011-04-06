'İsrail bizi bombaladı'

T24 - Sudan İsrail'i, dün ülkenin doğusundaki liman kenti Sudan'da iki kişinin ölümüne yol açan hava saldırısını düzenlemekle suçladı.



Sudan Dışişleri Bakanı Ali Karti başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, "Dünden itibaren tüm belirtiler saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiğini gösteriyor. Bundan eminiz" dedi.



Ali Karti saldırının nedenini bilmediğini ancak İsrail'in son günlerde Sudan'ı bazı İslamcı grupları desteklemekle suçladığını söyledi. Karti, "Bu doğru değil. İsrail bu tip suçlamaları yönelterek dünkü gibi saldırıları meşru kılmaya çalışıyor" dedi.



Sudan Dışişleri Bakanı ayrıca saldırıda ölenlerin kimliklerini bilmediğini ancak bu kişilerin havaalanından gelen Sudan vatandaşlaşları olduğunu belirtti.



Sudan polisi, liman kenti yakınlarından atılan füzenin bir araca isabet ettiğini açıkladı.



Bir hükümet yetkilisi ise saldırının, Kızıldeniz üzerinden gelen bir uçak ile düzenlendiğini söyledi.



Görgü tanıkları güvenlik güçlerinin bölgeyi kordona aldığını ve yanan aracın yanına kimseyi yaklaştırmadığını söylüyor.





İSRAİL YORUM YAPMADI



İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Yigal Palmor ise Sudan'ın suçlamalarıyla ilgili olarak yorum yapmaktan kaçındı.



İsrail Sudan'ı İslamcı grupları desteklemekle suçluyor



2009 yılında da Sudan'da bir konvoya benzer bir saldırı düzenlemişti. Amerikan ve İsrail medyasında konvoyun Gazze Şeridi'ndeki Filistinli militanlara silah taşıdığı yolunda haberler yayınlanmıştı.



Gazze'de yönetimi elinde bulunduran Hamas'ın Sudan yönetimi ile yakın ilişkileri var. Hamas'ın uzun zamandır Sudan'da bir üssü bulunduğu ve lideri Halid Meşal'in üsse gelip gittiği bildiriliyor.



Sudan yönetimi ise iki yıl önceki saldırıda vurulan konvoyun insan kaçakçılarına ait olduğunu savunmuştu. Devlet medyası Mısır sınırı yakınlarında düzenlenen bu saldırıda 119 kişinin öldüğünü duyurmuştu.







