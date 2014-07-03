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Dünya
Deutsche Welle

İsrail birlikleri Gazze'ye ilerliyor

Gazze Şeridi'nde belirli hedefleri vuran İsrail, sınıra da asker konuşlandırdı. AB ise itidal çağrısı yaptı.

03 Temmuz 2014 23:47


Üç İsrailli ve bir Filistinli gencin ölümünün ardından Filistin ile ilişkileri yeniden gerilen İsrail, Gazze sınırına ek askeri birlik konuşlandırdı.

İsrail ordu sözcüsü Peter Lerner, “İlerliyoruz ve savunma faaliyetleri ile hazırlıkları ilerletmek için birlikleri konuşlandırdık, ancak gerginliği tırmandırmak istemiyoruz“ dedi.

Ancak İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'in açıklaması karışık ifadeler içerdi. Gantz, “Gerginliği tırmandırmak değil sükûnet arıyoruz, ancak Hamas bize karşı harekete geçmeyi tercih ederse hazır olmalıyız“ dedi.

İsrail savaş uçakları gün içinde Gazze Şeridi'nde belirli hedefleri bombaladı, Filistin tarafından ise 19 füze saldırısı düzenlendi.

AB ve Peres'ten itidal çağrısı

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, bölgede gerilimin tırmanması üzerine, herkesi itidalli olmaya ve hukukun üstünlüğüne saygı duymaya çağırdı.

Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, "İsrail Cumhurbaşkanı olarak tüm vatandaşları ciddi iki şey yapmaya çağırıyorum. Kanunlara saygı duymak ve kışkırtmalardan kaçınmak. Nefretle, nefret diliyle konuşarak doğmadık. Birkaç gün evvel hep beraber saygın bir biçimde davrandık, itidalli olmaya, soruşturma yapılmasına çağrıda bulunduk ve sözlerimizde çok dikkatliydik. Kışkırtmaları durdurma zamanı geldi, şimdi zaman kanunlara saygı duyma zamanıdır” denildi.

Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ın Sözcüsü Maja Kocijancic ise AB'nin Ortadoğu'daki gelişmelerden son derece endişeli olduğunu belirterek tüm taraflara azami itidal gösterme çağrısı yaptıklarını belirtti.

Hem üç İsrailli gencin hem de Filistinli gencin öldürülmesini güçlü ifadelerle kınadıklarını hatırlatan Kocijancic, "Bu cinayetler mevcut duruma katkıda bulunmuyor ve barış görüşmelerinin sürmesine yönelik çabalara zarar verebilir. Tüm taraflara azami itidalle hareket etme ve durumu daha da kötüleştirmeme çağrımızı yineliyoruz" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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