İsrail: Biri nefret diğeri yardım seferi

T24 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze yolunda seyreden Rachel Corrie adlı yardım gemisinin İsrail askerleri tarafından olaysız bir şekilde İsrail askerlerince ele geçirilip yolundan çevrilmesinden sonra, "iki seferin farklı olduğunu" öne sürerek, Mavi Marmara'daki eylemcileri "teröre destek veren, şiddet yanlısı eylemciler" olmakla suçladı.





Rachel Corrie gemisindeki gelişmelerle ilgili brifing alan Netanyahu, 9 Türk vatandaşının öldüğü, onlarcasının yaralandığı Mavi Marmara gemisinin Gazze yolculuğunu "nefret seferi" olarak nitelendirdi.





Netanyahu, "Bugün kendileriyle farklı düşündüğümüz, ama görüşlerine saygı duyduğumuz barış eylemcilerinin seferi ile terörizme destek veren şiddet yanlısı eylemcilerin nefret seferi arasındaki farkı gördük" diye konuştu.



Netanyahu, hem daha önce hem de şimdi aynı prosedürü takip ettiklerini, gemilerin kontrol edildikten sonra yardım malzemelerinin Gazze'ye gönderilmesini amaçladıklarını söyledi.





Ancak Mavi Marmara gemisinde İsrail askerlerinin "radikal İslami aktivistlerce baltalar ve bıçaklarla karşılaştığını" iddia eden Netanyahu, "İsrail meşru müdafaa hakkını korumayı sürdürecektir" dedi.





Netanyahu, bu kez uygulanan prosedürün, Gazze yolundaki diğer 6 gemiden 5'inde olduğu gibi, herhangi bir yaralanma meydana gelmeden sona erdiğini belirtti.





İsrail'in Gazze'ye ablukasını da savunan İsrail Başbakanı, bunun Gazze Şeridi'nde "İran destekli" Hamas'ın eline silah geçmesini önlemeyi amaçladığını öne sürerek, Gazze'de bir "İran limanı" oluşturulmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.