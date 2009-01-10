İsrail bayrağıyla cami protestosu

Almanya'nın Köln kentinde cami karşıtı kampanyalarla adını duyuran aşırı sağcı "Pro Köln" grubu, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Merkez Camisi inşaatına karşı çıktı.



Grup, cami inşaatını protesto etmek amacıyla düzenlediği gösteride İsrail bayrağı ve öldürülen gazeteci Hrant Dink'in fotoğrafını taşıdı. Cami karşıtı protestoları geleneksel hale getirmeye çalışan grup, "Büyük camiye karşı uyarı nöbeti" adı altında cumartesi günleri ayda bir kez protesto eylemi organize ediyor.



İsrail yanlısı pankartlar açtılar



"Pro Köln" üyeleri, "Köln İstanbul olmamalı" sloganları atarken İsrail'in Gazze'deki saldırılarına destek veren ifadelerin yer aldığı pankartlar da açtı. Gösteriye yaklaşık 50 "Pro Köln" üyesi katılırken, karşıt göstericilerden oluşan diğer bir grup da, "Naziler dışarı, yalancılar dışarı" şeklinde sloganlar atarak, inşa edilecek yeni caminin resminin de bulunduğu pankartlar açtı.



Gösteriler nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alan Köln polisi, Venloerstrasse'yi araç trafiğine kapattı. Namaza gitmek isteyen Türkler de kapatılan yol nedeniyle ancak gecikmeli olarak camiye girebildi.