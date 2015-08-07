İsrail, Batı Şeria'ya geçmek isteyen Filistinli futbolculara izin vermiyor

İsrail resmi makamlarının, İttihad Şucaiyye takımının 7 futbolcusunun 9 Ağustos Pazar günü oynanacak Filistin Şampiyonluk Kupası finali rövanş maçına gitmek üzere Gazze'den çıkışına izin vermediği bildirildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Gazze'deki İttihad Şucaiyye Spor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin dün akşam El-Yermuk Stadı'nda oynanan Filistin Şampiyonluk Kupası finali için bölgede bulunan Ehli el-Halil takımının futbolcuları ile Batı Şeria'ya geçmek isteyen kafiledeki 7 sporcunun Beyt Hanun Sınır Kapısı'ndan çıkışına engel olduğu belirtildi.



Açıklamada, kafilede bulunan herkese izin verilmediği müddetçe diğer sporcuların da maça katılmak üzere bölgeden ayrılmayacağı kaydedildi.



İsrail askerlerinin, Batı Şeria'ya geçişine engel olduğu futbolcuların, Husam Vadi, İbrahim Vadi, Ömer el-Arair, Meysere el-Bevvab, Haşim Abdurabbu, Yasir el-Arair, Vail el-Hattab olduğu ifade edildi.



Batı Şeria'nın Ehli el-Halil takımı ile İsrail ablukası altındaki Gazze'nin İttihad Şucaiyye ekibi arasında dün akşam Gazze'deki El-Yermuk Stadı'nda oynanan Filistin Şampiyonluk Kupası finalinin ilk maçı golsüz sona ermişti.



Filistin Şampiyonluk Kupası'nı kazanan takım, "Filistin şampiyonu" unvanıyla Asya Kupası elemelerine katılacak. İki takım arasındaki rövanş maçı, Batı Şeria'daki Hüseyin bin Ali Stadı'nda 9 Ağustos Pazar günü oynanacak.



Söz konusu karşılaşmaların, 2000 yılındaki Aksa İntifadası'nın ardından Gazze ve Batı Şeria'dan iki takımın ilk resmi maçları olduğu belirtiliyor.