'İsrail, Batı Şeria'daki operasyonlara son verebilir'

T24 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Batı Şeria'daki Filistin kentlerinin bazılarında askeri operasyonlara son vermeyi düşündüğü iddia edildi. Washington'da 6 Haziran'da İsrail Başbakanı ve ABD Başkanı arasında gerçekleşen görüşmenin ardından da İsrail ile Filistin arasında güven arttırıcı önlemler paketi oluşturuldu.



İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi, Netanyahu'nun Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı doğrudan görüşmelere ikna etmek amacıyla bazı güven artırıcı önlemler üzerinde durduğunu, bu konuyla ilgili olarak bakanlarıyla toplantılar yapmayı planladığını yazdı.



Gazeteye göre, söz konusu önlemler arasında, Filistin Yönetimi ile ABD'nin de üzerinde durduğu, Batı Şeria'daki Filistin kentlerinden bazılarında ordunun operasyonlarına son verilmesi de yer alıyor.





Lieberman karşı duruyor, Barak destekliyor





İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'ın Filistinlilerle doğrudan görüşmeler için herhangi bir iyi niyet jestinde bulunulmasına karşı olmasına rağmen, güven artırıcı önlemlerin Savunma Bakanı Ehud Barak ile İstihbarattan Sorumlu Devlet Bakanı Dan Meridor'dan tam destek aldığı belirtildi.



Netanyahu'nun 6 Haziran'da Washington'da görüştüğü ABD Başkanı Barack Obama, İsrail'in Batı Şeria'da Filistin kurumlarının varlığının genişletilmesine yönelik bir önlemler paketi hazırlaması gereğini dile getirmişti.



Bu görüşmeden sonra, İsrailli ile Amerikalı yetkililer arasında bir önlem paketi üzerindeki görüşmelere hemen başlandığı ifade ediliyor.



Netanyahu, Obama ile görüşmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve Orta Doğu Özel temsilcisi George Mitchell ile de bir araya gelmiş ve bu görüşmelerde Filistin tarafına yönelik önlemlerle ilgili paket de ele alınmıştı.





Güven arttırıcı önlemler





Tüm bu iyi niyet jestlerinin Filistin Başbakanı Selam Feyyad'ın hükümetini güçlendirmeyi ve aynı zamanda Filistin Yönetimine güvenlik alanında daha fazla yetki tanımayı amaçladığı belirtilen habere göre, söz konusu paket doğrultusunda alınacak önlemler şöyle:



1- Netanyahu, Batı Şeria'daki Filistin kentlerinde İsrail ordusu faaliyetlerini azaltma veya tamamen sona erdirme olasılığını gözden geçirecek. ABD ve Filistin Yönetiminin "kritik önemde" gördüğü bu konu, Ramallah, Tulkarem, Eriha, Beytüllahim, Salfit ve Kalkilya kentlerinde Filistin güvenlik güçlerini, gün boyunca İsrail güvenlik güçlerinin müdahalesi olmaksızın yetkin kılmayı amaçlıyor.



2- İsrail, Filistin Yönetiminin tam yetkisi altındaki, "A" bölgesi olarak tanımlanan yerler dışındaki "B" bölgesi olarak bilinen Filistin topraklarında da Filistin polislerinin faaliyet alanlarını genişletecek. Filistin tarafının sadece sivillerle ilgili konudan sorumlu olduğu B bölgelerinde yeni 6 Filistin polis karakolu kurulacak, tümüyle İsrail kontrolü altındaki "C" bölgesinde de sivillerle ilgili bazı yetkilerin Filistin tarafına devri ihtimali üzerinde duruluyor.



3- İsrail, Batı Şeria'daki yol engellemelerinin büyük bölümünü de kaldıracak.



4- Batı Şeria'da inşa çalışmaları aşamasındaki yeni Filistin kenti Ravabi ile Ramallah arasındaki anayol inşaatına imkan vermek amacıyla, tümüyle İsrail kontrolü altındaki C bölgesinden bir kısım toprağın Filistin Yönetiminin kontrolüne devri sağlanacak.



Netanyahu'nun Obama ile görüşmesinde Filistin Yönetiminin de güven artırıcı bir önlem olarak İsrail karşıtı kampanyalarının sonlandırılmasını istediği kaydedildi.



Haaretz haberinde, Filistinlilerin bu önlemlerle ilgili görüşünün ve doğrudan görüşmeler konusunda mutabık olup olmadıklarının da net olmadığı kaydedildi. Ancak hem İsrail Başbakanlığı, hem de Beyaz Saray'ın önlemler paketini önümüzdeki bir kaç hafta içinde geçilmesini ümit ettikleri doğrudan görüşmeler için katalizör olarak değerlendirdikleri de ifade edildi.





