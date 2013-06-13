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Dünya

İsrail, Batı Şeria'da bin yeni konut inşa edecek

İsrail Ordu Sözcüsü Binbaşı Guy Inbar, yaptığı açıklamada, Itamar ve Bruchin bölgesinde inşa edilecek konutlar için hazırlanan planların genişletildiğini belirtti.

13 Haziran 2013 17:50

Söz konusu projenin henüz planlama safhasında olduğu, uygulanması için resmi mercilerden nihai onayın alınması gerektiği öğrenildi.
Öte yandan, Filistin topraklarında Yahudi yerleşimlerine karşı mücadele yürüten “Şimdi Barış" (Peace Now) isimli hareketin yetkilisi Hagit Ofran, projenin onaylanması halinde inşa çalışmalarına bir yıl içinde başlanabileceği tahmininde bulundu.

Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimi inşaatları, Ortadoğu barış sürecindeki en zorlu başlıklar arasında yer alıyor.

Filistinliler, gelecekteki ülke sınırları olarak kabul ettikleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Yahudi yerleşimi faaliyetlerine son vermedikçe İsrail ile müzakere masasına oturmayı reddediyor.

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