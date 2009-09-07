İsrail Batı Şeria'da 500 yeni ev için onay verdi

İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinde 500 konutun inşaatına onay verdi.



Barak'ın bu inşaat izinlerinin bir kısmını dün gece onayladığı, bazılarını ise bugün imzalayacağı bildirildi. Konut inşaatları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kararı doğrultusunda 6 yerleşimde yapılacak. Bu yerleşimler, herhangi bir barış anlaşmasında İsrail'in kendi topraklarında tutmak istediği "yerleşim blokları" arasında yer alıyor.



Tahminlere göre verilen izinler, Gilo Tepesi, Maaleh Adumim, Givat Zeev ve diğer büyük yerleşimleri kapsıyor. İnşaat izinleri, İsrail ile Amerikan yönetimi arasında, yerleşimlerdeki inşaatların dondurulmasıyla ilgili hemen önümüzdeki günlerde varılacak olası bir kararın öncesinde geldi. Buralardaki inşaatlar, halen Batı Şeria'da devam eden yaklaşık 2500 konutluk inşaatlarla birlikte devam edecek.



İsrail hükümeti güvenlik kabinesinin de bugün toplanıp Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerindeki inşaatların durdurulmasını değerlendirmesi bekleniyor. Bu konuyla ilgili nihai kararınsa Amerikan Başkanı Barack Obama'nın Ortadoğu Özel Temsilcisi George Mitchell'in bölgeye yapacağı ziyaret sırasında açıklanması bekleniyor.



İsrail Başbakanı Netanyahu, kabinesinin Likudlu bakanları ve bazı milletvekilleri ile hükümet kararına destek vermeleri amacıyla hafta sonu çeşitli görüşmeler yaptı.



Netanyahu'nun bu görüşmelerde verdiği ana mesaj, İsrail'in böylece kendi açısından üzerine düşen görevi yaptığı, karşılığında Arap ülkelerinden İsrail'le ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda yapacakları jestleri görmeyi bekleyeceği oldu.



Netanyahu'nun bu görüşmelerde ne moratoryum ne de "dondurma" kelimelerini kullandığı, buna karşın inşaatların sayısını azaltmadan bahsettiği de kaydedildi.



Öte yandan, Barak'ın inşaat izinleri, Yahudi yerleşimcileri memnun etmedi. Batı Şeria'daki yerleşimlerin üst kuruluşu Yeşa Konseyi yöneticilerinden Pinhas Wallerstein, Savunma Bakanı'nı yeni bir ev yapımı ya da yeni bir inşaat ihalesi için izin vermediği için suçladı ve onayların, sadece geçmişteki ihalelerden kalan inşaatların devamı olduğunu ifade etti.



Mitchell'in gelişi ertelendi



Öte yandan İsrail ordu radyosu, ABD Başkanı Obama'nın Ortadoğu Özel Temsilcisi George Mitchell'in gelişinin cumartesi gününe ertelendiğini duyurdu.



Mitchell'in İsrail'e çarşamba gecesi gelmesi, hemen ertesi günü de Başbakan Netanyahu ile görüşmesi bekleniyordu. Haaretz gazetesi ise Amerikalı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Mitchell'in, Arap ülkelerinden İsrail'le bağların normalleştirilmesi konusunda bazı "taahhütler" sağladığını yazdı.



Ancak aynı kaynaklar, hangi Arap ülkelerinin ne gibi taahhütlerde bulunduğunu söylemekten kaçındı.

