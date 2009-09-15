İsrail Batı Şeria'da 2 Hamas liderini tutukladı: İsrail askerlerinin, "aranan" iki Hamas mensubunu, Batı Şeria'nın Tulkarem kentinde yakaladığı, bunlardan birinin Hamas'ın Tulkarem sorumlusu olduğu bildirildi.



İsrail askerleri, İç Güvenlik Servisi Şabak (Şin Bet) ile kılık değiştirmiş özel timlerin, Muhammed Harviş ile Kemal Samara adlı Hamaslıları, El Halil tepelerinde bir köyde dün gece düzenlenen operasyonda ele geçirdiği bildirildi.



Muhammed Harviş'in (26) Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın Tulkarem sorumlusu olduğu, aynı zamanda Netanya'da 2002 yılında bir otelde Pesah (Hamursuz) bayramı sırasında düzenlenen intihar eyleminin sorumluları arasında yer aldığı ifade edildi.



İsrail ordusundan verilen bilgiye göre, bir operasyon sırasında İsrail askerleri tarafından yaralanan Harviş, tedavisi sonrasında da Batı Şeria'daki eylemlerini sürdürdü. 2004 yılından bu yana arandığı belirtilen Harviş, Filistin Yönetimi güvenlik güçlerince tutuklandı. Bir süre Eriha'daki cezaevine kalan Harviş, 2006 yılında serbest bırakıldı.



Kemal Samara'nın (25) ise Harviş'in yardımcısı olduğu bildirildi. Her iki Hamaslının da aslen Tulkarem'in mülteci kampında yaşadığı, ancak tutuklanmaktan korktukları için El Halil'de bulunduğu ifade edildi.



Her iki kişinin de İsrail İç Güvenlik Servisi tarafından sorgulamaya alındığı belirtiliyor. Bu arada yine İsrail güvenlik güçlerinin geçen temmuz ve ağustos aylarında Ramallah yakınlarında yaptıkları ortak operasyonlarında, El Fetih'in Tanzim örgütü militanlarından 5'ini tutukladığı bildirildi. Tutuklananların, ikinci intifada döneminde İsrail'e karşı saldırılarda yer aldıkları ifade edildi.

