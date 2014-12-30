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Dünya
Deutsche Welle

İsrail, Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri araç taşlayan Filistinli gençlere ateş açtı. Olayda 1 genç can verirken bir başkası da yaralandı. Böylece Batı Şeria'da son 6 ayda İsrail askerlerince öldürülen Filistinli sayısı 20'ye çıktı.

30 Aralık 2014 11:06


İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamaya göre, olay Nablus kentinin güneyindeki Tapuach isimli Yahudi yerleşiminin yakınlarında meydana geldi. Yoldan geçen araçları taş yağmuruna tuttukları ileri sürülen Filistinli gençlere İsrail askerleri tarafından müdahale edildi.

Gruba dağılmaları çağrısı yapan askerler önce uyarı ateşi açtı. İkazlara uyulmaması üzerine gruba açılan ateşte bir Filistinli öldü. İsrail Ordusu'nun olayla ilgili soruşturma açtığı bildirildi.

Batı Şeria'da 6 ayda 20 Filistinli öldürüldü

Filistinli kaynaklar ise gençlerin yalnızca askeri araçları taşladığını açıkladı. Olayda can veren Filistinli gencin yaşı ve adı konusunda bilgi verilmedi. Açılan ateşte 19 yaşındaki bir Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

Fransız Haber Ajansı'nın (AFP) verilerine göre haziran ayından bu yana Batı Şeria'nın işgal altındaki kesimlerinde İsrail askerlerince açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinli sayısı 20'ye yükseldi. Geçen hafta bir araca atılan molotof kokteyli sonucu 11 yaşındaki İsrailli bir kız ağır şekilde yaralanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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