İsrail Başkonsolosluğu'nda Gazze protestosuna TOMA'lı müdahale

İstanbul Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu'nun önü yine eylemlere sahne oldu. Başkonsolosluğun bulunduğu plaza önünde toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik harekatını protesto etti. Gruptan bazı kişiler İsrail bayrağını yakarken, bazı eylemciler de polis barikatını tekmelerle yıktı.

Gündüz saatlerinden itibaren İsrail Başkonsolosluğu'nun bulunduğu plaza önünde toplanmaya başlayan gruplar, sloganlar atarak İsrail'i protesto etti. Eylemcilerden bazıları yere bez sererek ikindi namazını sokak ortasında kıldı.

İftar saatinin gelmesiyle birlikte eylemciler yere sofra kurarak iftarlarını açtı. İftar saatinin ardından plaza önünde toplananların sayısı daha da arttı. İsrail aleyhine slogan atan eylemcilerden bazıları yere savurdukları İsrail bayrağını yaktı. Eylemcilerden bazıları plaza tarafına yumurta ve taş atarken, diğer eylemciler kolkola zincir oluşturarak engel olmaya çalıştı. Bu arada yüzünü bezle kapatan bir eylemci ile diğer eylemciler arasında kısa süreli bir arbede yaşandı.

Göstericilerden bazıları plaza önündeki polis barikatını tekmelerle açmaya çalışırken, polis grubun üzerine TOMA ile tazyikli su sıktı.