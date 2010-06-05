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Dünya

İsrail baskınına BM'den araştırma komisyonu

Birleşmiş Milletler, İsrail'in düzenlediği saldırıyı aralarında 1 Türk ve 1 İsrailli'nin de bulunduğu 5 kişilik komisyonla araştıracak

05 Haziran 2010 03:00

T24 - Başbakan Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki Moon ile telefonda İsrail baskınını görüşürken, İsrail'in gerçekleştirdiği ve 9 Türk'ün öldürüldüğü Mavi Marmara operasyonunu araştırmak üzere için bir komisyon kurulacağı açıklandı. BM nezdinde kurulacak bu komisyona eski Yeni Zelanda Başbakanı Geoffrey Palmer'ın başkanlık yapacağı belirtilirken, komisyonda BM'nin atayacağı 1 Türk ve İsrailli üye de bulunacak. Bu arada İsrail'in saldırdığı ve Gazze'ye giden yardım gemisinde bulunan Fransız vatandaşları, İsrail aleyhine iki dava açtı.


Başbakan Erdoğan, spor adamlarıyla gerçekleştirdiği "demokratik açılım" toplantısının ardından BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ile İsrail'in Gazze'ye yardım taşıyan Mavi Marmara'ya düzenlediği baskınla ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Görüşmenin Genel Sekreter'in Başbakan Erdoğan'ı aramasıyla gerçekleştirildiği belirtilirken, BM nezdinde İsrail'in baskınını araştıracak bir komisyon kurulacağı ve bu komisyonda BM'nin seçeceği 1'i ululslararaTürk ve 1 İsrailli komisyon üyesinin de bulunacağı bildirildi.


Komisyona eski Yeni Zelanda Başbakanı Geoffrey Palmer'ın başkanlık edeceği ifade edilirken Türkiye'nin BM'nin tutumundan memnun olduğu da belirtildi.


Başbakan Erdoğan'ın görüşmede, bu komisyonun işleri sürüncemede bırakmaması için süre tayin edilmesi gerektiğini belirterek, en fazla 2 ay içerisinde bunun sonuçlandırılması gerektiğini ifade ettiği de kaydedildi.



İsrail hakkında iki dava



Marsilya ve Paris'te açılan iki davada İsrail, ''silah ve şiddet yoluyla adam kaçırmak ve alıkoymakla'' suçlandı.


Başvuruyu yapan avukatlar, Fransız mahkemelerinin, bu başvuruları incelemeye ''ehil'' oldukları görüşünü dile getirdi.

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