İsrail basını: Türkiye'de terör

CEVAHİR EVREN / TEMPO24

'TÜRKİYE'DE TERÖR'

KORKTULAR ÇIKAMADILAR

TELEKOM-HASHARON MAÇI İPTAL EDİLDİ



ÇARŞI İSRAİL'E KARŞI





Yaratıcılığıyla ünlenen Çarşı'dan Azrail yakıştırması

GFB DE TEPKİ GÖSTERDİ













Fenerbahçe tribünleri de katliamı görmezden gelmedi





FİLEDE İSRAİL PROTESTOSU



Her şey 12 gün önce İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırmasıyla başladı. Dünya sayfamızda İsrail’in Gazze’ye saldırmasıyla ilgili ilk haberler şöyle başlıyordu: “.”Daha sonra yaşananları tüm dünya ile birlikte bizler de izlemeye başladık, ben bu satırları yazarken ölü sayısının 760’ı geçtiği bildiriliyor… Bu sayının 250’den fazlasını ise çocuklar oluşturuyor.. Ayrıca BM'e sığınan sivillere de bombalı saldırılı düzenlendi… Bu yaşatılan vahşetin boyutlarını gözler önüne sermek için çok fazla bir rakam, evet!..Tüm dünyada olduğu gibi, İsrail’in bu katliamına Türkiye’den de tepkiler gelmeye başladı. Üst düzey tepkilerin yanı sıra, sporda da tribünleri dolduran taraftarlar İsrail’in bu saldırısını çeşitli şekillerde protesto etti. Bunlardan kuşkusuz en dikkat çekici olanı geçtiğimiz gün basketbolda Türk Telekom-Bnei Hasharon maçında yaşananlar… Haberimiz şu yöndeydi, “Maç bu protestoların akabinde iptal edildi ve tepkiler büyük yankı uyandırdı… Özellikle protestonun ayakkabıyla yapılmış olması, bir simge halini aldığı için (Hatırlanacağı gibi Iraklı gazeteci Muntazar El Zeydi Bush’a ayakkabsını fırlatmış ve büyük yankı uyandırmış) dikkat çekiciydi.Protestolar sadece bu maçla sınırlı kalmadı, Beşiktaş ve Fenerbahçe tribünlerinde ve en son Avrupa Yıldızlar Voleybol Şampiyonası Bayanlar Eleme Grubu’nun son karşılaşması olan Türkiye-İsrail maçında da devam etti.Bu analizimizi daha da ilginç hale getiren nokta ise, İsrail basınının bu tepkileri, “Türkiye’de terör” başlığıyla sayfalarına taşıması oldu. Sivillere yönelik saldırısıyla dünya gündemini bir anda değiştiren, kısa sürede 700’ü aşkın insanı öldüren İsrail, protestoları ‘terör’ olarak nitelendirdi!..Basketbolda Türk Telekom-Bnei Hasharon maçında yaşananlar dünya basınında da kendine yer buldu. İsrail basını ve Bnei Hasharon’ın tepkisi büyüktüÖnceki akşam seyircilerin İsrail temcilcisini protestoları ve sahaya yabancı madde atmaları nedeniyle konuk ekibin soyunma odasına girmesi ve hakemlerin isteğine rağmen geri dönmemesi nedeniyle iptal edilen Türk Telekom-Bnei Hasharon maçı, dünya basınında da kendine yer buldu.İngiliz ‘The Guardian,’ konuk ekip kaptanı Meir Tapiro’nun, “” şeklindeki sözlerini de haberine taşıdı.İsrail temsilcisinin, hakemlerin talebine rağmen sahaya çıkmadığını ve bu yüzden maçı hükmen kaybetme ihtimallerinin yüksek olduğunun da altını çizen ‘The Guardian,’ öfkeli Bnei Hasharon cephesinde başkan Eldad Akunis’in şu sözlerine yer verdi: “Bu gelişmeler üzerine maçın oynanmasına imkân yoktu. Oyuncularım güvenliklerini düşündüler. Ayrıca olayları takip eden İsrail Büyükelçiliği’nin oynamamamız yönünde talebi oldu.”‘USA Today,’ haberinde, taraftarların karşılaşmadan önce salon dışında İsrail bayrağı yaktığına değinirken, ‘Gazze’deki şiddeti protesto eden yüzlerce kişi’ ifadesini kullandı. Olaylar, yine benzer ifadelerle Çin basınında da kendine yer buldu.İsrail basını da olaylara geniş yer ayırdı. Ülkenin İngilizce yayımlanan günlük gazetelerinden Jerusalem Post, ‘Bnei Hasharon Ankara’da iki saat terör yaşadı’ başlığını kullanırken, “3 bin kadar Türk taraftar ‘Yahudiler’e ölüm’ diye bağırarak oyunculara saldırdı” ifadelerine yer verdi.Macaristan basını ise olayı ağırlıklı olarak “Türkler İsrailliler’e yumruklarını gösterdi, korkan İsrail takımı maça çıkmadı” cümlesiyle gördü. Macar gazeteleri, “İsrail’in Gazze’de yaptıkları tüm dünya gibi, Türkiye’de de nefret uyandırdı” görüşüne yer verdi.Basketbolda Türk Telekom ile İsrail'in Bnei Hasharon takımları arasında oynanması gereken maç, taraftarların İsrail'in Gazze'yi işgalini protestosu nedeniyle tatil edildi. Taraftarlar, ısınan İsrailli basketbolculara ayakkabı fırlattı.Karşılaşmanın başlamasına yarım saat kala, salonda bulunan seyirciler İsrail aleyhine sloganlar attı. Isınmak için salona gelen İsrailli basketbolculara taraftarlardan biri ayyakkabı fırlatırken, bir grup taraftarda sahaya girmeye çalıştı.Taraftarlar İsrail'i protestolarını sürdürürken, önce İsrailli basketbolcular ardından da hakemler soyunma odasına girdi.Türk Telekomlu basketbolcuların taraftarı yatıştırma çabası sonuç vermezken, maçın hakemi ve gözlemcileri saat 19.30'da başlaması gereken karşılaşmanın tribünler boşaltılmadığı takdirde başlamayacağını bildirdiler. Bunun üzerine polis tribünleri boşaltmaya başladı.Maçın tatil edilmesini isteyen yaklaşık 200-300 kişilik bir grup tribünleri terk etmeyerek protestolarını sürdürürken, hakemler ve gözlemciler tribünlerin tam olarak boşaltılmasını istedi.Emniyet güçlerinin gruba müdahalesinden sonra hakemler ve Türk Telekom takımı yeniden sahaya çıktı. Ancak İsrail temsilcisi, hakemlerin verdiği 15 dakikalık bekleme süresinde sahaya dönmedi. Bunun üzerine hakemler maçı tatil etti.Karşılaşma ile ilgili nihai karar, ULEB tarafından daha sonra belirlenecek.Beşiktaş'ın efsane taraftar topluluğu Çarşı, İsrail'in Gazze saldırılarını kınamak amacıyla bir yürüyüş düzenledi.Beşiktaş meydanında toplanan Çarşı grubu üyeleri, marşlar ve sloganlarla Sinan Paşa Parkı'na yürüdü. Gazze'de hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulanan taraftarlar, "Tanka karşı taş savaşa karşı Beşiktaş", "Katliama karşı atkılarımız kefiyemizdir" yazılı pankartlar açtı. Çarşı grubu adına yapılan basın açıklamasında, İsrail ile yapılan tüm anlaşmaların derhal iptal edilmesi istendi. Basın açıklamasının ardından yürüyüşe geçen grup sık sık, "Dayan Filistin Çarşı arkanda, Tanka karşı taş savaşa karşı Beşiktaş" sloganları attı.Genç Fenerbahçeliler (GFB) tribün grubu da İsrail’in Gazze Şeridi’ne yaptığı saldırıyı protesto etti.Fenerbahçe’nin Bursaspor ile oynadığı kupa maçında Genç Fenerbahçeliler (GFB) tribün grubu da İsrail’in Gazze Şeridi’ne yaptığı saldırıyı protesto etti. Grup açtığı pankartta, “Filistin’e özgürlük” sloganına yer verdi.Avrupa Yıldızlar Voleybol Şampiyonası Bayanlar Eleme Grubu’nun son karşılaşması olan Türkiye-İsrail maçında olaylar çıktı. Atatürk Spor Salonu önüne gelen bir grup İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etti. Türk ve Filistin bayrakları taşıyan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu grup, salona yaklaşık 100 metre mesafede polis tarafından durduruldu.Maçın seyircisiz oynatılmasına da tepki gösteren grup, salona girmek istediklerini, bu haklarının ellerinden alınamayacağını öne sürerek, polis barikatını aşmaya çalıştı. Ancak polis, kalabalığın salona girmesine izin vermedi. Maç oynadığı sırada grup gösterilerini sürdürdü.