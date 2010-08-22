-İSRAİL BASINI GÖRÜŞMELERİ "DEJA VU" OLARAK YORUMLADI TEL AVİV (A.A) - 22.08.2010 - İsrail basını, İsrail ile Filistin arasında doğrudan görüşmelerin yeniden başlayacağına yönelik haberlere şüpheli yaklaşarak, haberi ''deja vu'' olarak niteledi. Yüksek tirajlı Yediot Ahronot gazetesi, 1993'te Oslo ve Washington'da, 2000'de Camp David'de, 2001'de Mısır'da ve Kasım 2007'de Annapolis'te doğrudan görüşmeler yapıldığını ve bütün bu görüşmelerden bugüne kadar bir şey çıkmadığını belirtti. Haberde, kamuoyunun Washington'da 2 Eylülde doğrudan görüşmelerin başlamasına göreceli olarak kayıtsız kaldığı ifade edilirken, bunun nedeni de, halkın ''17 yıldır çok şey söylendi, çok şeyler yazıldı, ama çok da kan aktı'' görüşünü taşımasına bağlandı. Gazetenin haberinde, ''Filistinlilerle bir uzlaşmaya gönülden inanan İsrailliler bile, Beyaz Saray'ın önünde müzakerelerin başlama törenleri ile bölgedeki gündelik gerçek arasında ayrım yapmayı biliyor'' ifadesine yer verildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen İsrail Hayom gazetesi ise, yerleşim birimi inşasının durdurulması ön koşulu olmadan müzakerelerin yeniden başlamasının elde edilmiş olmasını kutladı. 'Bu bir başarı, ama geçici'' başlığıyla haberi veren gazete, İsraillilerle Filistinlilerin tutumları arasındaki uçuruma dikkati çekerek, abartılı umutlara kapılınmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Sol eğilimli Haaretz gazetesi ise, biraz daha iyimser bir yaklaşımla, ''çok fazla şey beklenmezse hayal kırıklığının da olmayacağını ve umutlanabilecek gerekçeler bulunduğunu belirtti.