T24 LogoT24 Logo
Dünya

İSRAİL BASINI GÖRÜŞMELERİ "DEJA VU" OLARAK YORUMLADI TEL AVİV (A.A)

22 Ağustos 2010 14:14

-İSRAİL BASINI GÖRÜŞMELERİ "DEJA VU" OLARAK YORUMLADI TEL AVİV (A.A) - 22.08.2010 - İsrail basını, İsrail ile Filistin arasında doğrudan görüşmelerin yeniden başlayacağına yönelik haberlere şüpheli yaklaşarak, haberi ''deja vu'' olarak niteledi. Yüksek tirajlı Yediot Ahronot gazetesi, 1993'te Oslo ve Washington'da, 2000'de Camp David'de, 2001'de Mısır'da ve Kasım 2007'de Annapolis'te doğrudan görüşmeler yapıldığını ve bütün bu görüşmelerden bugüne kadar bir şey çıkmadığını belirtti. Haberde, kamuoyunun Washington'da 2 Eylülde doğrudan görüşmelerin başlamasına göreceli olarak kayıtsız kaldığı ifade edilirken, bunun nedeni de, halkın ''17 yıldır çok şey söylendi, çok şeyler yazıldı, ama çok da kan aktı'' görüşünü taşımasına bağlandı.  Gazetenin haberinde, ''Filistinlilerle bir uzlaşmaya gönülden inanan İsrailliler bile, Beyaz Saray'ın önünde müzakerelerin başlama törenleri ile bölgedeki gündelik gerçek arasında ayrım yapmayı biliyor'' ifadesine yer verildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen İsrail Hayom gazetesi ise, yerleşim birimi inşasının durdurulması ön koşulu olmadan müzakerelerin yeniden başlamasının elde edilmiş olmasını kutladı.  'Bu bir başarı, ama geçici'' başlığıyla haberi veren gazete, İsraillilerle Filistinlilerin tutumları arasındaki uçuruma dikkati çekerek, abartılı umutlara kapılınmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Sol eğilimli Haaretz gazetesi ise, biraz daha iyimser bir yaklaşımla, ''çok fazla şey beklenmezse hayal kırıklığının da olmayacağını ve umutlanabilecek gerekçeler bulunduğunu belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24