İsrail basını: Erdoğan’ın Gazze ziyareti iptal edildi

İsrail Arutz Sheva televizyon kanalının internet sitesinden bildirildiğine göre, Mısırlı yetkililer Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın planlanan Gazze Şeridi ziyaretini iptal etti.

Rusya’nın Sesi’nin haberine göre, Başbakan Erdoğan’ın Gazze Şeridi’ni ziyaret etmeyi daha birkaç ay önce planladığı, ancak her seferinde Mısır’daki olaylar nedeniyle ziyaret tarihini ertelemek zorunda kaldığı belirtildi.

Mısır’daki olaylar etkili oldu

Pazar günü Mısır medyası tarafından bu ziyaretin tamamen iptal edildiği haberi yayınlandığı kaydedilen haberde, “Televizyon kanalı Türk yetkililerin bu bildiriyi resmi olarak doğrulamadığına işaret ederken, Erdoğan’ın danışmanlarından birinin Facebook sosyal ağındaki sayfasında ziyaretin Mısır’daki karışıklıklar nedeniyle iptal edildiğini yazdığını belirtti” ifadelerine yer verildi.

Haberde, Mısır basınının Erdoğan tarafından İslamcılar yönetiminin desteklenmesi nedeniyle Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin devrilmesi ve Müslüman Kardeşler Hareketi’nin iktidardan uzaklaştırılması sonrasında iktidara gelen yeni Mısır yönetiminin ziyareti iptal ettiğine dikkat çektiği anlatıldı.

Habere göre, İsrail’in Jerusalem Post yayını ise Mısır geçici hükümetinin Erdoğan’ın Mursi’nin devrilmesine gösterdiği tepki nedeniyle öfkeli olduğunu vurguladı.