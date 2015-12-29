İsrail Başbakanı'ndan Nasrallah'a yanıt: Bu tehditlerle başa çıkmak zorundayız

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın, Hizbullah komutanı Samir Kuntar'ın Suriye’de İsrail jetleri tarafından hedef alınarak öldürülmesine ilişkin olarak sarf ettiği 'İsrail'e misilleme kaçınılmaz' sözlerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan yanıt geldi. Netanyahu, Hizbullah’ın saldırması durumunda yanıt verileceğini açıkladı.

Jerusalem Post’un haberine göre, “Düşmanlarımız bilmelidirler ki, bize karşı yapılan bir saldırıya agresif bir şekilde misilleme yapacağız” diyen Netanyahu, Mossad çalışanlarını ödüllendirmek için düzenlenen törende yaptığı açıklamaları şöyle sürdürdü:

“Aşırıcı İslam’ın yükselmesi nedeniyle kendimizi, dünyaya yayılan iki büyük grup aşırıcı İslam’a karşı dünya savaşında bulduk. Bu tehditlerle başa çıkmak zorundayız. Bu tehditler birbirine bağlı.”

19 Aralık’ta, İsrail jetlerinin Suriye'nin başkenti Şam'daki Caramana bölgesindeki bir binayı dört uzun menzilli füzeyle hedef alması sonucu Hizbullah komutanlarından Samir Kuntar hayatını kaybetmişti. 29 yıl İsrail’deki cezaevlerinde kalan Kuntar hakkında Hizbullah’tan yapılan açıklamada, “Siyonist savaş uçakları Caramana’daki bir binayı hedef aldı. Kardeşimiz Mücahid Samir Kuntar, birkaç Suriye vatandaşıyla birlikte saldırıda şehit oldu” denilmişti.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Kuntar’ın ölümünden sonra yaptığı konuşmada, “Sonuçları ne olursa olsun İsrail’e misilleme kaçınılmaz” ifadesini kullanmış ve şöyle demişti:

“Savaşçılarımızın kanını akıtanları affetmeyeceğiz. İsrail’e, tüm sınırlarını ve ötesini izlemesini söylüyoruz, çünkü Hizbullah’ın misillemesi her yerde olabilir. Herhangi bir yaptırım veya tehditten korkmuyoruz ve savaşçı ve kardeşlerimizin dünyanın neresinde olursa olsun kanlarının akıtılmasına tolerans göstermeyeceğiz. İsrailliler sınırda fareler gibi saklanıyorlar. İsrailler endişeli ve endişeli olmalılar da – sınırda ve İsrail içinde. Onların tehditleri işlerine yaramayacak. Rahatsız olmalısınız. Dışarıda da içeride de. Rahat olmayacaksınız. Rahat yüzü size haram.”