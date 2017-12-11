T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İsrail Başbakanı'ndan Kudüs açıklaması

Netanyahu, Filistinlilere İsrail'i bir Yahudi devleti olarak tanıma çağrısı yaptı

11 Aralık 2017 14:15

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, AB dışişleri bakanlarının toplantısına katılmak için gittiği Brüksel'de açıklamalarda bulundu. Netanyahu, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının Ortadoğu'da barışa katkı sağlayacağını söyledi. Netanyahu, Avrupalıların da Trump'ın yolunu izleyeceğini ümit ettiğini belirtti.

Netanyahu, Filistinlilere de İsrail'i bir Yahudi devleti olarak tanıma, Kudüs'ü de İsrail'in başkenti olarak kabul etme çağrısı yaptı.

Filistin ve Türkiye'nin yanı sıra birçok Avrupa hükümeti de Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki göstermişti. AB, son krize rağmen İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmelerinin yeniden başlamasını ve Kudüs’ün başkent olarak paylaşıldığı iki devletli çözüm temelinde bir anlaşmaya varılmasını talep ediyor.

Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması neredeyse bütün AB ülkeleri tarafından Ortadoğu barışı için başlatılan girişimleri tehlikeye atan bir karar olarak niteleniyor. AB, İsrail’in işgal bölgelerindeki yerleşim politikasını protesto amacıyla bu ülke ile işbirliğini genişletmemeyi kararlaştırmıştı.

Abbas Kahire'de

Trump'ın kararının yankıları sürerken Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas Kudüs kriziyle ilgili temaslarda bulunmak üzere Mısır’ın başkenti Kahire’ye gitti. Abbas’ın Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi ile Trump’un Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasına ortak tepki gösterme imkânlarını görüşeceği bildirilmişti.

Abbas daha önce, Batı Şeria’yı ziyaret edecek olan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile bir araya gelmeyeceğini duyurmuştu. Bu karara ilişkin Washington’dan yapılan açıklamada, "Filistin Özerk Yönetimi'nin bir kez daha bölgenin geleceğini görüşmek üzere ele geçen fırsatı değerlendirmeyecek olmasını üzücü buldukları" belirtildi. Pence’in sözcüsü ABD’nin yine de İsrail ile Filistin arasında barışçı çözüme varılması için gayretlerini sürdüreceklerini ve Amerikan "barış ekibinin" barış planı üzerinde yoğun çalışma yaptığını söyledi.

Filistin Yönetimi'nin Washington ile ilişkilerini kestiğine dair haberleri yalanlayan Abbas’ın özel temsilcisi Nebil Şaat ise bir İsrail gazetesine verdiği demeçte, "ABD ile ilişkileri koparmadıklarını ve Başkan Trump’ın aldığı kararı protesto etmek amacıyla ilişkilere ara verdiklerini" söyledi.

Alman hükümeti bayrak yakılmasını kınadı

Öte yandan, Berlin’deki Kudüs protestoları sırasında İsrail bayrağının yakılmasına Alman hükümeti tepki gösterdi. İçişleri bakanı Thomas de Maiziere, "Almanya ile İsrail devleti ve Yahudiler arasında özel bağlılık olduğunu ve Yahudilerle İsrail devletinin bu şekilde hakarete uğratılmasının kabul edilemeyeceğini" söyledi.

İsrail bayraklarının yakıldığı Berlin’deki gösteriler sırasında 10 kişi gözaltına alındı. Almanya İçişleri Bakanı bir gazeteye yaptığı açıklamada, "Ortadoğu’daki durumun ciddiyetinin farkında olduklarını ve Almanya’daki fikir ve toplanma özgürlüğünden barışçı bir şekilde yararlanılabileceğini" ifade etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Başbakanı NetanyahuBrükselAvrupaAvrupaTrumpKudüsBaşbakan Binyamin NetanyahuABD BaşkanıDonald TrumpKudüsOrtadoğuFilistinlilereYahudiTürkiyeAvrupaFilistin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24