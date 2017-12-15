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Dünya

İsrail Başbakanı, yolsuzluk soruşturması kapsamında 7'nci kez ifade verdi

Netanyahu, geçen ay da polis tarafından konutunda sorgulanmıştı

15 Aralık 2017 14:30

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında polise 7'nci kez ifade verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Yerel basında çıkan haberde, Netanyahu'nun dün akşam saatlerinde Kudüs'teki ofisinde polis tarafından sorgulandığı bildirildi. Netanyahu, geçen ay da polis tarafından konutunda sorgulanmıştı. Başbakan Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu da daha önce yolsuzluk soruşturması kapsamında polise ifade vermişti.

Netanyahu hakkında devam eden soruşturmalar, "iş adamlarından pahalı hediyeler aldığı, bir medya patronuyla kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı" iddialarını içeriyor.

Tüm iddiaları reddeden Binyamin Netanyahu, ülkedeki bazı medya kuruluşlarını "liderliğini yaptığı Likud Partisi hükümetini düşürmeye çalışmakla" suçluyor.

Netanyahu'nun, yolsuzluk yaptığının kesinleşmesi durumunda görevinden istifa etmek zorunda kalabileceği belirtiliyor.

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