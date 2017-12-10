İsrail Başbakanı: Teröristlere yardım eden Erdoğan'dan ahlâk dersi alacak değilim

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması nedeniyle İslam dünyasında protestolar sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu "Filistinliler, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğu gerçeğiyle ne kadar çabuk yüzleşirlerse, barış o kadar çabuk gelir" dedi.

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ahlâk dersi alacak değilim" ifadelerini kullanan Netanyahu, "Sayın Erdoğan İsrail'e saldırdı. Kendi ülkesinde Kürt köylerini bombalayan, gazetecileri hapse atan, İran'ın uluslararası yaptırımları delmesine yardım eden ve Gazze dahil teröristlerin masum insanları öldürmesine yardım eden bir liderden ahlâk dersi alacak değilim" diye konuştu.

Sivas'ta yaptığı konuşmada "İsrail bir terör devletidir" diyen Erdoğan,"Ey Trump, ey Netanyahu, siz bunları yapsanız da biz sizin düştüğünüz bu acze düşmeyeceğiz. Bizden buna seyirci kalmamız bekleniyorsa kimse kusura bakmasın. Biz böyle bir ayıbı sırtımızda taşıyamayız. Biz haklıyız, onun için de güçlüyüz." İfadelerini kullanmıştı.