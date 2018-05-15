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Dünya

İsrail Başbakanı Netanyahu'ya göre, Gazze'deki katliam 'meşru savunma'

Netanyahu, Gazze'de yaşanan olaylardan Hamas'ı sorumlu tuttu

15 Mayıs 2018 05:07

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail askerlerinin ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını protesto eden Filistinlilere yönelik silahlı müdahalesinin  "meşru savunma" olduğunu iddia etti.

Sosyal medya hesabından Gazze'deki olaylara ilişkin mesaj yayımlayan Netanyahu, her ülkenin kendi sınırlarını korumak zorunda olduğunu belirterek, İsrail askerlerinin müdahalesini savundu.

Gösteriler nedeniyle Hamas'ı suçlayan Netanyahu,"Hamas, İsrail'i yok etme niyetinde ve bu hedefini gerçekleştirmek için binlerce kişiyi telleri aşması için sınıra gönderiyor." ifadelerini kullanarak, İsrail askerlerinin Hamas'a karşı sınırlarını koruduğunu ileri sürdü.

Netanyahu açıklamasında, İsrail'in egemenliğini ve İsrail vatandaşlarının güvenliğini korumak için kararlı şekilde hareket etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

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