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Dünya

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun köpeği 2 davetliyi ısırdı

Kaiya'nın, kendisini beslemek isteyen milletvekiline sinirlendiği belirtildi

10 Aralık 2015 23:09

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun köpeği "Kaiya", Yahudilerin dini Hanuka Bayramı vesilesiyle yapılan mum yakma töreni sırasında kendisini beslemek isteyen Lİkud milletvekili Sharren Haskel ve  Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın eşi Or Alon'u ısırdı.

Binyamin Netanyahu ve ailesinin bir hayvan kurtarma merkezinden aldığı 10 yaşındaki Kaiya'nın daha önce böyle bir kaza yaşamadığı belirtilirken, Netanyahu, Ağustos ayında Twitter sayfasında yeni köpeği ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını yayımlamış ve "Kaiya evimize o kadar çok ışık getirdi ki!" ifadelerini kullanmıştı.

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