İsrail Başbakanı Netanyahu’nun eşine soruşturma

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu, kamu malını kötüye kullandığı gerekçesiyle polise ifadeye çağrıldı.

İsrail devlet radyosuna göre, İsrail polisi, “Başbakan evleri” olarak bilinen dava kapsamında Sara Netanyahu’nun ifadesini aldı.



Haberde, dava kapsamında polisin ele geçirdiği yeni delillerin ardından Sara Netanyahu’nun ifadeye çağrıldığı bildirildi.



İsrail’in Haaretz gazetesinin haberinde ise polisin, Netanyahu’nun eşini daha önce açılan davanın soruşturmasının devamı kapsamında sorguladığı belirtildi.



Haberde, Sara Netanyahu’nun ailevi münasebetlerinde başbakanlığın özel aşçılarını görevlendirdiği ve düzenlediği eğlence partilerinin masraflarını kamu bütçesinden karşıladığı ileri sürüldü.



Gazetede ayrıca Netanyahu’nun babasının bakım masraflarını ve İsrail’in kuzeyindeki Kaysariya kentindeki konutunun tadilat işlerini de Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud partisi üyelerinden bir aktiviste yüksek ücret karşılığında yaptırarak tüm masraflarını kamu malından karşıladığı iddia edildi.



Sara Netanyahu'nun ifadesi yaklaşık 2 saat sürdü.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşinin kamu mallarını kötüye kullandığı gerekçesiyle İsrail basınında zaman zaman haberler yer alıyor.



İsrail Başbakanı ile ilgili daha önce İsrail’de “denizaltı yolsuzluk skandalı” olarak bilinen dava kapsamındaki soruşturma ise devam ediyor.