İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında açıklamalarda bulundu. Netanyahu başkonsoloslukta yaşananları ''korkunç'' olarak nitelendirdi ve "bu problemle esaslı bir şekilde ilgilenmeliyiz" yorumunda bulundu. Netanyahu bu problemle ilgilenilirken Suudi Arabistan'ın "istikrarı baltalanmamalı" da dedi.

Bulgaristan'a yaptığı ziyaret sırasında bir basın açıklamasında bulunan Netanyahu, Kaşıkçı cinayetini kınadıktan sonra ''Şu anda İran, Orta Doğuya Suudiler'den daha büyük bir tehdit. Suudi Arabistan'ı cezalandırmak isteyenler bunu unutmasın" yorumunda bulundu.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz de, Tel Aviv’de katıldığı bir radyo programında açıklamalarda bulundu. Steinitz, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak, "Kaşıkçı’nın öldürülmesi adice. Fakat İsrail’in daha önemli sorunu var. O da İran’la mücadelede Körfez ülkeleriyle ilişkimizi sağlamlaştırmak" ifadesini kullandı.