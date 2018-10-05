İsrail Başbakanı Netanyahu 'şüpheli' sıfatıyla 12. kez polis sorgusunda

İsrail polisi, uzun süredir devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında Başbakan Benjamin Netanyahu'yu 12. kez 'şüpheli' sıfatıyla sorguladı.

Euronews'in haberine göre, Başbakanlık konutuna gelen müfettişler Netanyahu'yu saatlerce soru yağmuruna tuttu. Yetkililer iki konu üzerinde yoğunlaştı.

İsrail Başbakanı'na sorulan soruların yoğunlaştığı konulardan birisi, ailesi ve kendisine verildiği iddia edilen hediyeler hakkındaydı.

Basın üzerinde baskı kurdu mu?

Yolsuzluk müfettişlerinin sorularının odaklandığı ikinci konu ise Netanyahu'nun basın üzerinde kurduğu iddia edilen baskılarla ilgili oldu.

Soruların odağında Yedioth Ahronoth gazetesinde daha olumlu haberlerle anılması karşılığında Netanyahu'nun bu gazetenin rakibi Israel Hayom'a baskı yapıp yapmadığı vardı.

İsrail Başbakanı'na daha önce yapılan sorgularda ise ülkesinin en büyük telekomünikasyon şirketinin kontrol ettiği internet haber sitesine hakkında olumlu haberler çıkarılması için müdahalelerde bulunup bulunmadığı soruldu. İddialara göre kendisi ve eşi ile ilgili çıkacak 'iyi haberler' karşılığında Netanyahu bu telekomünikasyon şirketine ayrıcalıklar sağladı.

Başbakan'ın sorgusu eşi Sara Netanyahu'nun yolsuzluk davası başlamadan iki gün önce gerçekleşti. Sara Netanyahu, güveni kötüye kullanma ve yolsuzluktan yargılanıyor. Başbakan'ın eşinin 100 bin dolarlık yemek faturasını devlete ödettiği öne sürülüyor.

Dava için Başsavcı'nın kararı bekleniyor

İddiaları asılsız olarak değerlendiren Netanyahu hakkında henüz verilmiş bir karar yok. Netanyahu'nun yolsuzlukla ilgili resmen suçlanıp dava açılması için İsrail Başsavcısı'nın vereceği karar bekleniyor. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun hükümetteki koalisyon ortağı da iddiaları yalanlıyor.