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Dünya

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun gizlice Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiği iddia edildi

23 Kasım 2020 10:40

T24 Dış Haberler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün Suudi Arabistan'ı gizlice ziyaret ettiği iddia edildi.

Çeşitli İsrail radyoları Netanyahu'nun Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştüğü belirtildi.

Netanyahu'nun pazar günkü programında Suudi Arabistan ziyareti bulunmuyordu. İsrail Başbakanlığı konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

Riyad şu ana kadar Filistin'in durumuna dikkat çekerek İsrail ile ilişkileri normalleştirmeyi kabul etmedi.

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