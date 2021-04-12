İsrail Başbakanı Netanyahu: İran'ın nükleer silah sahibi olmasına asla izin vermeyeceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İran'ın nükleer silah üretme çabasından asla vazgeçmediğini" ve "İsrail'in Tahran'ın nükleer silah inşa etmesine asla izin vermeyeceğini" söyledi.

İsrail'i ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Netanyahu, İran'ın Natanz Nükleer Tesisleri'ni İsrail'in sabote ettiği iddialarıyla ilgili bir yorum yapmadı.

"İran, nükleer silah üretme ve onları yollayacak füzeler yapma çabasından hiçbir zaman vazgeçmedi" diyen Netanyahu, "Ben asla İran'ın bu silahlarla İsrail'de soykırım yapma hedefini gerçekleştirmesine izin vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

İran'da Natanz Nükleer Tesisi'ne düzenlenen siber saldırıyla ilgili The Guardian'a açıklama yapan ABD istihbarat kaynakları, saldırdan İsrail'in sorumlu olduğu düşündüklerini söyledi. Kaynaklar, yaşanan olayın İran'ın nükleer programını dokuz ay geriye götürdüğünü söyledi. İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Koçavi de yaşananların arkasında kendilerinin olabileceğine dair üstü kapalı mesajlar vermişti.