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Dünya

İsrail Başbakanı Netanyahu grip oldu

30 Kasım 2009 02:00

İsrail Başbakanı Binjamin Netanyahu'nun gribal enfeksiyon geçirdiği ve Almanya ziyaretini iptal ettiği bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yarın Almanya'nın başkenti Berlin'de iki ülke kabinelerinin ortaklaşa yapacağı toplantıya katılamayacak olan Netanyahu'nun bugün kendisini iyi hissetmediği ve doktorunun dinlenmesini tavsiye ettiği belirtildi.

Açıklamada, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile durumun istişare edilmesinden sonra, yarın için planlanan iki ülke kabinelerinin ortaklaşa toplantısının da Ocak ayına ertelenmesine karar verildiği ifade edildi.

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