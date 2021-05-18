İsrail Başbakanı Netanyahu: Gazze'ye saldırılar devam edecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlenen ve 61'i çocuk 212 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıların devam edeceği mesajını tekrarladı.

Netanyahu, Savunma Bakanı Benny Gantz, Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey İsrailli yetkililerle durum değerlendirme toplantısı düzenledi.

Toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırılara devam edeceklerini dile getirerek, "Tüm İsrail sakinlerine barış ve güvenlik sağlamak için gereken şekilde hareket etmeyi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

Öte yandan Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları nedeniyle 38 binden fazla Filistinlinin yerinden edildiğini, saldırılarda 41 okulun da zarar gördüğünü bildirdi.

İsrail'in hava saldırıları nedeniyle Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sayısının 38 bini geçtiğini belirten BM görevlisi Dujarric, evlerinin yıkılması sonucu ise 2 bin 500'den fazla kişinin evsiz kaldığına, 41 okulun ise saldırılarda zarar gördüğüne dikkati çekti.

Elektriğe erişimin günlük 6 ila 8 saate kadar düştüğünü ve bu durumun sağlık hizmetlerini de etkilediğini ifade eden Dujarric, İsrail ve Filistinli gruplara BM ve diğer insani yardım örgütlerinin gıda ve yakıt yardımlarını ulaştırmasına müsaade etmeleri çağrısında bulundu.