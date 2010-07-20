İsrail Başbakanı Netanyahu: Filistinlilere altından kalkmaları çok zor olan acı dolu sayısız darbe v

T24 - İsrail Başbakanı, dokuz yıl önce çekilen bir videoda “Filistinlilere altından kalkmaları çok zor olan acı dolu sayısız darbe vurmalıyız” diyor. Netanyahu, “Onları kolayca yönlendirebiliriz” diyerek de ABD ile alay ediyor.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun dokuz yıl önce çekilmiş görüntüleri ortalığı karıştırdı. 2001 yılında başlayan İkinci İntifada’nın ilk günlerinde çekilen görüntülerde Netanyahu kameraların farkında olmadan Filistin saldırılarına uğramış İsraillilerle konuşuyor. İsrailli gazeteci Miki Rosenthal’ın ortaya çıkardığı görüntülerde Netanyahu, Filistinlilere tehditler savururken, ABD yönetimini de kukla gibi tasvir ediyor. Netanyahu, Filistin yönetimine “geniş çaplı bir saldırı” yapma tehdidinde bulunuyor. İsrail Başbakanı, Filistin hakkında, “En temel şey, ilk olarak onlara darbe vurmak. Sadece bir tane değil, altından kalkabilmesi çok zor olan acı dolu sayısız darbeden bahsediyorum. Öyle ki el attıkları her şeyin yıkılacağından korkmalılar” diyor. Bir kişinin “ABD itiraz etmez mi” sorusu üzerine Netanyahu “ABD kolay yönlendirilir. ABD’nin ne olduğunu biliyorum. ABD çok kolay hareket ettirebileceğiniz bir şey. Onları doğru yönde hareket ettirin, sizin yolunuza çıkmazlar” diyor. 1996-99 arasında başbakanlık, 2002-2005 arasında bakanlık yaptıktan sonra geçen yıl tekrar başbakan seçilen Netanyahu, bu videonun çekildiği dönemde İsrail hükümetinde herhangi bir görev üstlenmemişti.





Oslo’yu bitirme formülü



Netanyahu, 1993’te imzalanan Oslo Anlaşmaları’nın nasıl etkisiz hale getirileceğini de anlatıyor. Oslo Anlaşması’nın, İsrail’in Batı Şeria’da askeri bölgeler bulundurabileceğini içeren maddesine değinen Netanyahu, bu maddeden faydalanarak Filistin’den geniş toprak parçaları alacağını söylüyor. İsrail Başbakanı, “1967’de belirlenen sınırları destekleyen görüşe bir son vereceğim. Kimse tanımlanmış askeri bölgenin ne olduğunu belirtmedi. Tanımlanmış askeri bölge güvenlik bölgesidir. Benim bildiğim kadarıyla da, tüm Ürdün Vadisi tanımlanmış askeri bölgedir” ifadelerini kullanıyor.





“İsrail’i nasıl bir kişi yönetiyor görün”



İsrail’de yayınlanan Haaretz gazetesinin yazarı Gideon Levy, Netanyahu’nun videosunun çocuklara izletilmemesi gerektiğini, bunun çocukların ahlakını bozacağı yorumunda bulundu. Levy, “Fakat bu video tüm ülkede ve dünyada yayınlanmalı ki, İsrail hükümetinin başındaki ismin kim olduğu herkesçe bilinsin” diye yazdı.





