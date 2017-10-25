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Dünya

İsrail Başbakanı Netanyahu: Dünya Kürtlere destek vermeli

"Kürtlerin bağımsızlık isteklerine büyük saygı duyuyoruz"

25 Ekim 2017 16:30

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) desteğini yineleyerek, “Dünya Kürtlere gelecekleri için destek vermeli" dedi.

Ülkesinin Kürtlerin bağımsızlık isteklerine büyük saygı duyduğunu ve desteklediğini belirten Netanyahu, “Dünya Kürtlere gelecekleri konusunda destek vermeli ve güvenlikleri için yardımcı olmalıdır” diye konuştu.

Netanyahu, 25 Eylül bağımsızlık referandumundan önce yaptığı açıklamada da "İsrail, Kürtlerin kendi devletlerini kurmak için meşru çabalarını destekliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde 25 Eylül’de yapılan bağımsızlık referanduma Irak, İran ve Türkiye karşı çıkmıştı. 16 Ekim’de Irak ordusu ve İran destekli Haşdi Şabi milisleri Kerkük başta olmak üzere tartışmalı bölgelere girmişti.

 

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