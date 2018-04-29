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BBC Türkçe

İsrail Başbakanı Netanyahu: Al Jazeera şiddeti teşvik etti, Kudüs bürosu kapatılmalı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar merkezli yayın kuruluşu Al Jazeera'nın Kudüs bürosunun kapatılmasını istedi. Netanyahu Facebook hesabından yaptığı açıklamada Al Jazeera'yı, Kudüs'te kutsal mekanlar çevresinde "şiddeti teşvik etmekle" suçladı.

29 Nisan 2018 20:30

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar merkezli yayın kuruluşu Al Jazeera'nın Kudüs bürosunun kapatılmasını istedi.

Binyamin Netanyahu Facebook hesabından yaptığı açıklamada Al Jazeera'yı, Kudüs'te kutsal mekanlar çevresinde "şiddeti teşvik etmekle" suçladı.

Netanyahu daha önce güvenlik birimlerine defalarca Al Jazeera'nın Kudüs bürosunun kapatılması çağrısı yaptığını hatırlattı.

İsrail Başbakanı, gerekirse Al Jazeera'nın ülkedeki tüm faaliyetlerine son vermesini öngören bir yasa tasarısı için gerekli hazırlıklara başlayacağını belirtti.

Al Jazeera'dan ise henüz Netanyahu'nun suçlamaları ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Daha önce Mısır 2014 yılında Al Jazeera'nın ülkedeki bürolarını kapatmıştı.

Mescid-i Aksa gerilimi nasıl başladı, nereye gidiyor?İsrail, Mescid-i Aksa'daki metal arama dedektörlerini kaldırıyor

İsrail, 14 Temmuz'da iki polisin Müslümanlar için en kutsal mekanlardan Mescid-i Aksa çevresinde öldürülmesinin ardından bölgeye metal arama dedektörler yerleştirmiş, bu karar Filistinlilerin büyük tepkisini çekmişti.

Mescid-i Aksa girişinde yapılacak her türlü aramaya karşı olduklarını söyleyerek eylem çağrısı yapan Filistinliler ile İsrail güvenlik güçleri arasında çatışmalar çıkmıştı.

Cuma günkü çatışmalarda 3 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas İsrail ile tüm resmi temasları askıya aldıklarını açıklamış, İsrail güvenlik kabinesi, metal arama dedektörlerinin kaldırılmasını kararlaştırmıştı.

İsrail, Mescid-i Aksa'nın girişinde "daha az rahatsız edici" güvenlik önlemleri alacak. Ancak bu önlemlerin neler olacağı ise henüz netleşmedi.

Filistin Yönetimi yetkilileri ise alınan son karara karşın İsrail'e yönelik tavırlarında herhangi bir değişiklik olmadığını vurguluyor.

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