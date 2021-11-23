İsrail Başbakanı'ndan İran'la çatışma sinyali: Kudüs Gücü’nü kovalamak yerine onu görevlendirenin peşinden gitmeliyiz

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran’la bir karşılaşmaya hazır olduklarına işaret etti. Bennett, aynı zamanda dünya güçleriyle İran arasında yapılacak yeni bir nükleer anlaşmaya bağlı olmayacaklarını da ekledi.

Reuters’ta yer alan habere göre, İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran’ın nükleer programında “en ileri seviyeye ulaştığını” söyledi.

29 Kasım’da Batı ülkeleri ve İran arasında yeniden başlayacak dolaylı nükleer görüşmelerle ilgili konuşan Bennett “Eğer nükleer anlaşmaya dönüş olursa İsrail bir parçası olmayacak ve anlaşmaya bağlı olmayacak” dedi.

İran’ın gerilla müttefikleriyle İsrail arasındaki küçük çaptaki çatışmalardan bahseden Bennett “İranlılar Tahran’da güvenle otururken İsrail devletini füzelerle çevreledi. İran’ın gönderdiği Kudüs Gücü’nü kovalamak artık karşılık vermiyor. Onu görevlendirenin peşinden gitmeliyiz” dedi.