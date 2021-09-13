İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Mısır'ı ziyaret ediyor. Söz konusu adım, 10 yıl aranın ardından İsrail'den Mısır'a başbakan seviyesinde gerçekleşen ilk resmi ziyaret.

Bennett, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi tarafından Kızıldeniz kıyısındaki turistik Şarm el Şeyh kentinde ağırlanacak.

Euronews'in haberine göre; Mısır Cumhurbaşkanlığı kaynakları, liderlerin görüşmede, ikili ilişkilerinin yanı sıra İsrail ile Filistinliler arasındaki barış sürecini canlandırma çabalarını ve bölgesel konuları ele alacağını bildirdi.

İsrail ile Filistinliler arasındaki barış görüşmeleri 2014'te çöktü. Analistler, ilişkileri yeniden canlandırma ihtimalinin hayli düşük olduğunu değerlendirmesinde bulunuyor.

Diplomatik ve güvenlik kaynaklarına göre görüşmede, mayıs ayında yaşanan 11 günlük çatışma sonrası altyapının yerle bir olduğu Gazze Şeridi'ndeki durum da masaya yatırılacak.

Ayrıca diplomatlar, Bennett ve Sisi'nin İran'ın Orta Doğu'daki etkisi ve Lübnan'daki kriz de dahil olmak üzere bölgesel meseleleri de ele almalarının beklendiğini dile getirdi.

İsrail'den Mısır'a son olarak 2011 yılında dönemin başbakanı Binyamin Netanyahu, 'Arap Baharı' olarak adlandırılan kitlesel protestolar başlamadan önce bir ziyaret gerçekleştirmiş, Mısır lideri Hüsnü Mübarek tarafından yine Şarm el Şeyh'te ağırlanmıştı.