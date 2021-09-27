İsrail Başbakanı Bennett: İran'ın nükleer programı "kritik seviyeye" ulaştı

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran'ın nükleer programının "kritik seviyede" olduğunu iddia ederek, Tahran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Bennett, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yaptığı konuşmanın büyük bölümünde İran'ı hedef alan suçlamalarda bulunurken, Filistin-İsrail meselesine değinmedi. İran'ı Hizbullah, Hamas ve İslami Cihad Hareketine destek vermekle suçlayan Bennett, Tahran yönetiminin Orta Doğu'ya hükmetmeyi istediğini ileri sürdü.

Tahran yönetiminin son yıllarda nükleer faaliyetlerine hız verdiğini ve bu konuda kritik bir seviyeye ulaşıldığını ileri süren Bennett, şöyle devam etti:

"Tüm kırmızı çizgiler aşıldı, denetimler göz ardı edildi. İran, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun koruma anlaşmalarını ihlal ediyor ve bundan paçayı sıyırıyor. Müfettişleri taciz ediyorlar ve araştırmalarını sabote ediyorlar ve bundan da paçayı sıyırıyorlar."

"Nükleer program dönüm noktasına geldi, bizim toleransımız da öyle"

İran'ın nükleer silah üretme niyetini ortaya koyan deliller olduğunu savunan Bennett, "İran'ın nükleer programı bir dönüm noktasına geldi, bizim toleransımız da öyle. Kelimeler santrifüjlerin dönmesini engelleyemez" ifadelerini kullandı.

Tahran yönetiminin nükleer silah edinmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan İsrail Başbakanı, İran'ın göründüğünden daha zayıf ve savunmasız olduğu iddia etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ve yaklaşık 3,5 ay önce kurdukları hükümete ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bennett'in Filistin-İsrail meselesine değinmemesi dikkati çekti.