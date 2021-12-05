İsrail Başbakanı Bennet, Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi öldüren polisi desteklediğini açıkladı

İsrail hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Bennett, İsrail İç Güvenlik Bakanı Omer Bar Lev ile yaptığı görüşmede, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinlinin İsrail polisi tarafından "bıçaklı saldırıda bulunduğu" iddiasıyla öldürülmesini değerlendirdi.

Açıklamaya göre, Bennett, İsrail polisinin bir Filistinliyi öldürmesini "tam olarak desteklediğini" belirterek, "Bu, muvazzaflarımızın davranmasını beklediğimiz durum ve bu şekilde hareket ettiler" dedi.

Independent Türkçe'nin haberine göre İsrail güçleri, akşam saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı yakınlarında bir Filistinliyi "bıçaklı saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle silahla vurarak öldürmüştü. Yerde kıvranarak yatan kişiye İsrail polisinin ateş açtığı olayın görüntüleri sosyal medyaya yansımıştı.

Filistin: Belgelenmiş savaş suçudur

Filistin Cumhurbaşkanlığı, İsrail polisinin Kudüs'ün Şam Kapısı yakınlarında Muhammed Selime adlı Filistinli genci öldürmesini kınadı.

Filistin resmi haber ajansı Wafa'ya göre, Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Yaralıyken öldürülen Muhammed Selime'nin (25) öldürülmesi belgelenmiş bir savaş suçudur" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, olayın devam eden günlük öldürme dizisinin bir parçası olduğuna dikkat çekilerek, sürdürülen bu suça sessiz kalmanın mümkün olmadığı kaydedildi.

"İşgal güçlerinin katil askerleri suçlarını artık canlı yayınlarda işliyor"

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye de yaptığı açıklamada, "İşgal güçlerinin katil askerleri suçlarını artık canlı yayınlarda işliyor" ifadeleriyle, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) işgal güçlerinin dosyasına bu suçu eklemeleri çağrısı yaptı.

İsrail polisi ve Filistin Kızılayından açıklama

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, polisin, Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırıda bulunan bir kişiyi etkisiz hale getirdiği ve olayda bir İsrail vatandaşının hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail güvenlik güçleri, sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmelerine izin vermedi ve İsrail polisiyle arbede sırasında üç Filistinli hafif yaralandı.