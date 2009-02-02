İsrail Başbakanı, bakanlarını uyardı

İsrail Dışişleri Bakanı Livni: Türkiye saygılı olsun

Başbakan Ehud Olmert'in, İsrail'in, Gazze saldırıları nedeniyle Türkiye'nin gösterdiği tepkiler konusunda bakanlarını "beyanlarının dozunu yükseltmemeleri" konusunda uyardığı bildirildi.Haaretz gazetesinin internet sitesinin haberine göre, Olmert, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında, "Türkiye konusunda kamuoyunun tutumundan son derece endişeliyim. Türkiye ile ilişkilerimiz önemlidir, dolayısıyla bu konudaki beyanlarımızın dozunu yükseltmememizi tavsiye ederim" dedi.Bununla birlikte Olmert, "İsrail için çok önemli bir müttefik olan Türkiye'nin, seçim arefesinde iç politika zorlamalarına da açık olduğunu" kaydetti.İsrail Başbakanı sözlerini, "Türkler ayrıca terörizmle mücadele etmek zorunda olduğumuzu da biliyorlar" diyerek tamamladı.