-İSRAİL BARİYER İNŞAASINA KASIMDA BAŞLAMAYI PLANLIYOR TEL AVİV (A.A) - 19.07.2010 - İsrail ordusu, İsrail ile Mısır arasındaki sınıra güvenlik bariyeri inşaasına kasım ayında başlamayı planlıyor. İsrail-Mısır sınırında inşa edilecek duvarın, Mısır'dan İsrail'e kaçak girişleri önlemeyi amaçladığı belirtiliyor. İsrail ordusu temsilcilerinin, dün yapılan kabine toplantısında Mısır sınırı boyunca inşa edilmesi planlanan güvenlik bariyeriyle ilgili bakanlara bir brifing verdiği belirtildi. Bariyerlerin gerekli olduğunu savunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da, her üç ayda bir güvenlik kabinesine bu konudaki gelişmelerle ilgili bilgi verilmesini istedi. Yaklaşık 2 yılda tamamlanması beklenen inşaatın toplam maliyetinin 270 milyon dolar civarında olması öngörülüyor. Netanyahu, Mısır sınırı boyunca yapılacak sınır bariyerlerine geçen yıl ocak ayında onay vermişti. Söz konusu sınırdan her yıl binlerce Afrikalı ve diğer ülkelerden göçmenler, iş bulmak için İsrail'e kaçak giriyor. Yasadışı İsrail'e gelen göçmen işçiler, İsrail'in karşı karşıya bulunduğu en önemli sosyal sorunlardan biri olarak değerlendiriliyor.