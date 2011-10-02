-İsrail barış planını desteklediğini duyurdu TEL AVİV (A.A) - 02.10.2011 - İsrail, Ortadoğu Dörtlüsü'nün taraflar arasında ön koşul olmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesi yolundaki barış çağrısını memnunlukla karşıladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başkanlığında, "Sekizler" olarak adlandırılan iç kabine bugün yaptığı toplantıda Ortadoğu Dörtlüsü olarak anılan ABD, BM, AB ve Rusya'nın barış inisiyatifini değerlendirdi. Toplantıyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "İsrail'in, Dörtlü'nün planıyla ilgili olarak bazı endişeleri bulunmakla birlikte, bunları uygun bir zamanda dile getireceği" belirtilirken, Filistin'e de aynı şekilde davranıp, gecikme olmaksızın doğrudan müzakerelere geçmesi çağrısı yapıldı. İki hafta kadar önce AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton tarafından açıklanan plan, İsrail ve Filistin taraflarını bir ay içinde doğrudan müzakerelere başlamaları çağrısı yaparak, güvenlik ve sınırlarla ilgili önerilerini 3 ay içinde sunmaları ve 2012 yılının sonu itibarıyla da nihai anlaşmaya varmalarını öngörüyordu.