-İsrail balistik füze denemesi yaptı ANKARA (A.A) - 02.11.2011 - El Arabiya'nın haberine göre İsrail Radyosu, ülkenin orta kesimlerindeki Palmaçim üssünde balistik füze denemesi yapıldığını duyurdu. İsrail Savunma Bakanlığı, denemenin, füzenin itici gücünü sınamak amacıyla yapıldığını bildirdi. İsrail, nükleer savaş başlığı taşıyabildiği sanılan Eriha füzelerine sahip. Bu arada İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Ehud Barak'ın İran'a askeri harekata kabinede çoğunluğun desteğini sağlamak için çaba gösterdiğini yazdı. Gazetenin haberinde, Netanyahu ve Barak'ın son olarak, daha önce İran'a saldırıya karşı çıkan Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'ı ikna ettiği belirtildi. Haberde, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) 8 Kasım'da yayımlayacağı raporun İsrail'in İran'la ilgili kararında etkili olacağı ifade edildi. Batılı uzmanlar, İsrail'in İran'a kış aylarında saldırmasının, hava koşulları nedeniyle neredeyse imkansız olduğu görüşünü bildiriyor. Uzmanlar, yoğun bulutların İsrail Hava Kuvvetleri'nin kapasitesini azaltabileceğini belirtiyor.