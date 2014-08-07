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Dünya
Deutsche Welle

İsrail ateşkesi uzatmayı önerdi

İsrail ile Filistin temsilcileri arasında kalıcı ateşkes için Mısır'da başlayan müzakerelerde sonuç alınamadı. İsrail'in ateşkesin uzatılması teklifi Hamas tarafından kabul görmedi.

07 Ağustos 2014 12:41


İsrail, salı günü başlayan ateşkesi koşulsuz olarak uzatmaya hazır olduğunu açıkladı. Ancak teklif Hamas tarafından destek görmedi.

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman Refah sınır kapısının kontrolünü Avrupa Birliği'nin üstlenmesi önerisiyle ilgili açıklamada bulundu.

Lieberman, Almanya'yı misyonun liderliğini üstlenmeye çağırdı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, 2007'den beri kapalı olan sınır kapısının AB'nin kontrolünde tekrar açılmasının planlandığı belirtilmişti.

"Gazze halkının umuda ihtiyacı var" diyen ABD Başkanı Barack Obama ise Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukaya son verilmesini önerdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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FilistinMısırHamasDışişleri Bakanı Avigdor Lieberman RefahAvrupa BirliğiAlmanyaDışişleri BakanlığıABD Başkanı Barack ObamaGazzeDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/BÖ

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