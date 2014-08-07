İsrail ateşkesi uzatmayı önerdi



İsrail, salı günü başlayan ateşkesi koşulsuz olarak uzatmaya hazır olduğunu açıkladı. Ancak teklif Hamas tarafından destek görmedi.

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman Refah sınır kapısının kontrolünü Avrupa Birliği'nin üstlenmesi önerisiyle ilgili açıklamada bulundu.

Lieberman, Almanya'yı misyonun liderliğini üstlenmeye çağırdı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, 2007'den beri kapalı olan sınır kapısının AB'nin kontrolünde tekrar açılmasının planlandığı belirtilmişti.

"Gazze halkının umuda ihtiyacı var" diyen ABD Başkanı Barack Obama ise Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukaya son verilmesini önerdi.