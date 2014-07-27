İsrail ateşkese ek süre ekledi, Hamas kabul etmedi

İsrail hükümeti, Gazze'ye 12 saatlik insani ateşkesi 4 saat daha uzatmaya karar verdi. Hamas ise bunu kabul etmediğini duyurdu.

İsrail hükümetinin Gazze'deki Filistin direniş hareketleriyle yaptığı geçici ateşkesi 4 saat uzattığı bildirildi



İsrail Maarif gazetesinin hükümet yetkililerine dayandırdığı haberine göre, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin onayından sonra, Gazze'deki Filistinli direniş hareketleriyle bugün yapılan 12 saatlık insani ateşkes, 4 saat daha uzatıldı.



Bu arada İsrail Güvenlik Kabinesi'nin bu akşam Gazze saldırısı ve ateşkes önerilerinin ele alınacağı bir toplantı düzenleyeceği belirtilirken, söz konusu ateşkesi uzatma kararına ilişkin Filistinli direniş hareketlerinden bir açıklama yapılmadı.



Filistinli direniş hareketleri ile İsrail, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un insani ihtiyaçların temini için talep ettiği ve bugün saat 08.00 itibarıyla başlayan 12 saatlik ateşkes talebini dün gece kabul etmişti.

Hamas, 12 saatlik ateşkesin ardından 4 saatlik ek ateşkesi reddetti. Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri, gazetecilere cep telefonundan “Dört saat daha ateşkesi uzatma konusunda anlaşma yok” yazılı bir mesaj attı. İsrail, ateşkesi kabul etse de Hamas’ın tünellerini yok etme operasyonlarını durdurmayacağını açıklamıştı. Hamas ise İsrail’in askeri faaliyetlerini ateşkes boyunca tamamen durdurmasını istiyordu.