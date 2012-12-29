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İsrail askerlerine kafa tutan kız Şanlıurfa'da

Filistin'de İsrail askerlerine korkusuzca kafa tutarak dünya gündemine oturan cesur kız Ahed Tamimi, Şanlıurfa'da tarihi Balıklıgöl'ü gezdi

29 Aralık 2012 23:36

Filistin'de İsrail askerlerine korkusuzca kafa tutarak dünya gündemine oturan cesur kız Ahed Tamimi, Şanlıurfa'da tarihi Balıklıgöl'ü gezdi.

Başakşehir Belediyesi'nin davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Tamimi, annesi ve Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile bugün İstanbul'dan Şanlıurfa'ya geldi. Kentteki tarihi ve turistik mekanları gezen Tamimi, daha sonra Balıklıgöl'e geçti. Gölde balıklara yem atan Tamimi, elindeki kamerayla bol bol görüntü ve fotoğraf çekti.  Hz. İbrahim'in doğduğu rivayet edilen Dergah bölgesindeki mağarayı da ziyaret eden Tamimi ve annesi, burada dua etti. Balıklıgöl'deki gezisi esnasında vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Tamimi, kendisiyle ilgilenenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Tamimi, ziyaretin ardından

Hz. İbrahim'in, Şanlıurfa'da doğmuş olduğunu öğrendiğini anlatan Tamimi, Hz. İbrahim'in Türkiye ve Filistin arasında ortak bir değer olduğunu dile getirdi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la da görüşeceklerini ifade eden Tamimi, ''Sayın Erdoğan ile buluşacak olmaktan mutluluk duyuyorum'' dedi. Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da bir program kapsamında davet ettikleri Ahed Tamimi'nin kendilerini kırmayarak, Türkiye'ye geldiğini ifade ederek, ''İstanbul'u gezdirdik. Bugün de Şanlıurfa'yı gezme imkanı bulduk. Çok mutlu oldu'' diye konuştu. Ahed Tamimi ve annesi daha sonra Balıklıgöl'den ayrıldı.

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