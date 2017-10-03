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Dünya

İsrail askerlerinden mülteci kampına baskın; çok sayıda yaralı

Filistinliler, ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanan askerlere taş ve molotof kokteyli ile karşılık verdi

03 Ekim 2017 03:41

İsrail güçlerinin, Kudüs'teki Şufat Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında aralarında bir çocuğun da olduğu çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Şufat Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Filistinliler, ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanan askerlere taş ve molotof kokteyli ile karşılık verdi.

Bir çocuk gözünden yaralandı

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yaşanan arbedede bazı Filistinlilerin plastik mermi ile yaralandığı, onlarca kişinin de gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi atlattığı belirtildi. Gözüne plastik mermi isabet eden 11 yaşındaki bir çocuğun da yaralılar arasında olduğu aktarılan açıklamada, yaralıların tedavi için bölgedeki hastanelere nakledildiği kaydedildi. 

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