İsrail askerlerinden acı itiraflar

T24 -

Yargılanmaya hazırlar

'Vur emri aldık'

Askerlerin Amerika ve Avrupa’ya çağrısı

Değişmesi gereken devlet politikaları

“Sessizliği Bozmak” adlı örgüt son yüzyılın belki de en özeleştirel yaklaşımını simgeliyor. Yıllardır tüm dünya İsrail – Filistin çatışmalarını, ölen insan sayısını, yapılan insan hakları ihlallerini yakinen takip ediyor. Ancak bölgede gerilim sürerken bu kez herkesin bildiği ve izlediği gerçekler İsrailli askerler tarafından yüksel sesle dile getirilmeye başlandı.Deutsche Welle'nin haberine göre İsrail ordusuna bağlı askerlerin kurduğu “Sessizliği Bozmak” adlı örgüt faaliyet raporlarını açıkladı. Şahitlerin ifadeleri, çekilen video görüntüleri ve fotoğraflarla İsrailli askerler, Filistinlilere yapılan kötü muamele ve İsrail ordusunun yol açtığı tahribatı farklı bir açıdan günışığına çıkarttı. Zira bu gerçekler şimdi bu ihlalleri gerçekleştirenler tarafından dile getirildi.İsrailli askerler bu itirafları sonucunda nelerle karşılaşabileceklerinin de bilincindi. Aralarında insanlığa karşı işledikleri suçlardan yargılanmalarının doğru olduğuna ve yıllarca hapis yatmaları gerektiğini düşünenler de var. Bu örgütün kurucuları, tüm insanlık dışı şartların ortadan kalkması adına yargılanmanın gerekliliğini savunuyor.Kudüs doğumlu 27 yaşındaki Yehuda Shaul, üç yıllık askerlik görevini iki yüz yirmi bin Filistinlinin yaşadığı Hebron’da altı yüz radikal Yahudi’nin arasında tamamladı. Askerliğinin tamamladıktan sonra da “Sessizliği Bozmak” organizasyonuyla Hebron’da Filistinlilere yaptıkları işkence ve kötü muameleleri fotoğraf ve videolarla tüm dünyaya açıklayanlardan.Shaul, “Hemen duruma alışıyorsunuz. Örneğin; bir futbol maçını seyretmek istediğimizde, uydu anteni olan bir evi gasp edip, aileyi de odaya kilitledikten sonra maçı seyrediyorduk. Buna benzer şeyleri her asker yaptı" şeklinde konuştu.Geçen yılki Gazze Savaşı sonrasında amirleriyle yaptıkları görüşmeler neticesinde, işin bir operasyondan ibaret olmadığını ve artık bir savaşın ortasında olduklarını anlayan İsrailli askerler, sivillere dokunulmayacak uyarısının kaldırılıp, herhangi bir sorun karşısında vur emri aldıklarını dile getirdiler.Yehuda Shaul ayrıca ilk kez insan hakları yetkililerine ve yabancı temsilcilerin bulunduğu bir heyete yaptıklarını açıkça anlatan bir kişi. “Sessizliği Bozmak” örgütüne bağlı askerler ilk kez Avrupa ve Amerika’da görüşmelere katıldı.Ortadoğu’daki barışın sağlanıp, insan hakları ihlallerinin ortadan kaldırılması için biraraya gelen ve Avrupa’da görüşmeler yapan İsrailli askerlerden Yahav Zohar; Almanya'da görüşlerini, "Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerine karşı önlem alınması gerekiyor. Alman yasalarının koruyucu önlemleri mevcut. Sivillere karşı kullanılma ihtimali olan bölgelere silah satışı yapılmıyor. Bu politikanın birçok ülke tarafından benimsenmesi gerekiyor" şeklinde ifade etti.Ortadoğu’da barış ve huzur ortamı isteyen, insan hakları ihlallerinin son bulması için başlatılan hareket büyüyor. Ancak bu hareketin Almanya'da destek bulmaması yüzünden Avrupa Birliği'nin İsrail politikasında değişiklik yapılamadığı ve İsrail'den devletler hukukuna uymasının talep edilemediği dile getiriliyor.