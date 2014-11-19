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Dünya

İsrail askerleri Ramallah'a girdi

Filistin Haber Ajansı, İsrail askerlerinin Ramallah'a girdiğini iddia etti

19 Kasım 2014 01:23

Filistin Haber Ajansı’nda yer alan habere göre; İsrail Askerleri Batı Şeria’nın Ramallah kentine girdi. İsrail askerlerinin 1 kişiyi de gözaltına aldığı iddia ediliyor.

 

Netenyahu'dan yıkım emri

 

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sinagoga düzenledikleri saldırı sırasında polis tarafından öldürülen iki Filistinli'nin evlerinin yıkılması talimatı verdi.

İsrail Başbakanlık basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre; Netanyahu, saldırısı sonrası ofisinde güvenlik toplantısı yaptı. Toplantıya, Savunma Bakanı Moshe Yaalon, Kamu Güvenliği Bakanı Yitzhak Aharonovitch, Şabak (iç istihbarat birimi) Direktörü Yoram Cohen, Kudüs Belediye Başkanı Nir Barkat, Başsavcı Shai Nitzan, Kudüs Emniyet Müdürü Moshe Edri, orduda hükümetle ilişkilerden sorumlu Tuğgeneral Yoav Mordechai katıldı.

Son saldırılara katılan Filistinlilerin evlerinin yıkılması emrini veren Netanyahu, bu saldırıları kışkırtanlara verilecek cezaları da arttırma kararı aldı. Söz konusu kararların, ülke genelinde güvenliği arttırmak üzere uygulanacak tedbirlere ilave olarak alındığı kaydedildi.

 

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