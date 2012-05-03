İsrail askerleri Gazze'de ekili araziyi yaktı

İsrail askerlerinin, Gazze'nin doğusunda, 100 dönüm buğday ekili araziyi yaktığı belirtildi.

Gazze'deki Filistin yönetiminin Tarım Bakanı Yardımcısı İbrahim Kudra, ''İsrail askerlerinin, Gazze'nin doğusunda bulunan Han Yunus bölgesindeki tarlalara açtığı yoğun ateş sonucu 100 dönüm buğday ekili tarla tamamen yandı'' dedi.

İsrail askerlerinin daha önce de Gazze'de buğday ve arpa ekili büyük bir araziyi ateşe verdiğini hatırlatan Kudra, ''İsrail askerleri, Filistinli çiftçilerin Gazze'nin doğusundaki güvenli bölgede bulunan arazilerine ulaşmalarını da engelliyor.

'Çiftçişerin evine ateş açılıyor'

İsrail, bu tutumuyla Gazze'deki onlarca çiftçi ailenin hayatını tehdit ediyor. O bölgede bulunan çiftçileri rahatsız etmek için evlerine ateş açıyorlar'' diye konuştu.