T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsrail askerleri Gazze'de ekili araziyi yaktı

İsrail askerlerin daha önceki saldırılarında çok sayıda işçi yaralanırken, tarlalarına sahip çıkmaya çalışan bir çiftçiyi döven askerlerin video görüntüsü büyük tepkiye neden olmuştu

03 Mayıs 2012 15:14

İsrail askerlerinin, Gazze'nin doğusunda, 100 dönüm buğday ekili araziyi yaktığı belirtildi.

Gazze'deki Filistin yönetiminin Tarım Bakanı Yardımcısı İbrahim Kudra, ''İsrail askerlerinin, Gazze'nin doğusunda bulunan Han Yunus bölgesindeki tarlalara açtığı yoğun ateş sonucu 100 dönüm buğday ekili tarla tamamen yandı'' dedi.

İsrail askerlerinin daha önce de Gazze'de buğday ve arpa ekili büyük bir araziyi ateşe verdiğini hatırlatan Kudra, ''İsrail askerleri, Filistinli çiftçilerin Gazze'nin doğusundaki güvenli bölgede bulunan arazilerine ulaşmalarını da engelliyor.

 

'Çiftçişerin evine ateş açılıyor'

 

İsrail, bu tutumuyla Gazze'deki onlarca çiftçi ailenin hayatını tehdit ediyor. O bölgede bulunan çiftçileri rahatsız etmek için evlerine ateş açıyorlar'' diye konuştu.

ETİKETLER

İsrailGazze

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24