İsrail askerleri Gazze topraklarında

Hamas, 2 İsrail askerini rehin aldığını açıklarken, Gazze kentinde bir alışveriş merkezi vuruldu. Saldırıda 5 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.Haberi, Hamas'a bağlı radyo ve televizyon duyurdu. Hamas, 2 israil askerini rehin aldığını açıklarken, İsrail askerlerin rehin alındığı yönünde bilgisi olmadığını bildirdi.İsrail'in Gazze'de vurduğu alışveriş merkezinde de ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.Gazze'nin farklı bölgelerinde Hamas militanları İsrail ordusuyla çatışıyor. İsrail kara birliklerini hava ve denizden de destekliyor. Gazze fiili olarak ikiyi bölünmüş durumda.Filistinli hastane kaynakları Gazze'nin kuzeyine düzenlenen tank saldırısında çoğu sivil 12 kişinin öldüğünü açıkladı.Şu ana kadar saldırılarda yaklaşık 500 Filistinli yaşamını yitirirken, yaralı sayısı ise 3 bine yaklaştı.İsrail askerleri, Nuseyrat, Beyt Lahiye, Han Yunus ve Refah bölgelerinden Gazze Şeridi'ne girdi.İsrail ordusu, kara harekâtı başlattığı Gazze Şeridi'nde gece boyunca meydana gelen çatışmalarda 2'si ağır toplam 30 askerinin yaralandığını açıkladı.İsrail ordu sözcülüğünün açıklamasına göre, çatışmalarda bir subay ile bir er ağır yaralanırken, 28 asker de hafif yara aldı.Ordu, piyadeler, tanklar, istihkamcılar, top desteği ve istihbarat birimlerinin ortaklaşa katıldığı kara harekatının İsrail Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklarla, donanmanın desteğinde devam ettiğini bildirirken, çatışmalarda "onlarca Hamas militanının" vurulduğu belirtildi.Ayrıca, uçakların, gece boyunca 45 Hamas hedefini bombaladığı, bunlar arasında tünellerin, silah depolarının ve havan mermisi mevzilerinin bulunduğu kaydedildi.İsrail hücum botlarının da Gazze kentindeki Hamas'ın istihbarat merkezine, roket rampalarının bulunduğu yerlere ve Hamas'ın deniz karakollarına saldırı düzenlediği bildirildi.Öte yandan, düzenlenen kara operasyonu çerçevesinde, İsrail tarafında Gazze Şeridi ile sınırlar boyunca daha önce ilan edilen "kapalı askeri bölge"nin sınırları genişletildi.Güney Kuvvetleri Komutanlığı'nın talimatı doğrultusunda, bu bölgede yollar, sivil trafiğe ikinci bir emre kadar kapatılacak; yalnızca bu bölgelerde yaşayanların giriş-çıkışına izin verilecek.İsrail ordusu piyadelerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinden ve Gazze kentinin doğusundan başlattıkları kara saldırısı devam ederken, ağır bombardımanda yaralıları almaya çalışan Gazzeli 5 doktor hayatını kaybetti.Dün geceki ağır bombardımanlar sırasında Gazze kenti ve kuzeyindeki Cebaliye'de ambulanslarla yaralılara ulaşmaya çalışan doktorlardan, Gazze'nin en büyük hastanesi olan Şifa hastanesi doktorlarından İhab Medhun ile Muhammed Ebu Hasira'nın da aralarında bulunduğu 5 doktor ve ambulans şoförleri, ambulansların hedef alınması sonucu öldü.Şifa hastanesi doktoru, "Ambulanslar rahat hareket edemiyor. Onlar da bombalanıyor. Şu anda, (kuzeydeki) Beyt Lahya'nın güneyinde bir evde, sivillerden 20-25 kadar yaralı var. Ama ambulanslar bombardıman altında oraya gidemiyor" dedi.Durumu, "Savaş durumu, bir savaşta ne yaşanıyorsa o" diye özetleyen doktor, "her şey her yer bombalanıyor" diye konuştu.İsrail'e göre saldırının amacı vatandaşlarını korumak ve 'İsrail'in güneyine yönelen roket saldırılarını etkisiz hale getirmek ve Hamas'ın terör alt yapısını imha etmek'.İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak da, "Başka alternatifimiz yoktu" dedi.İsrail, Gazze halkına broşürlerle evlerinde kalmaları ve Hamas'a destek olmamaları çağrısında da bulunuyor.Harekatın, kısa ve kolay olmayacağını belirten İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, "Başka alternatifimiz yoktu" dedi.İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Regev de, operasyonun amaçlarına ulaştıklarında sona ereceğini belirtti ve "Amacımız Gazze'de rejim değişikliği değil, halkımızı korumak" dediTürkiye, İsrail'in uluslararası toplumun uyarılarına ve uluslararası kamuoyundaki tepkilere rağmen Gazze Şeridi'ne kara harekâtına başlamasını kabul edilemez bulduğunu ve kınadığını belirterek, harekatın durdurulması ve ateşkes sağlanması çağrılarını yineledi.Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin daha önce, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava harekâtını derin kaygıyla karşıladığını belirttiği, bu harekatın derhal sona erdirilmesi, sükunetin tesis edilmesi ve Gazze halkına acil insani yardım ulaştırılmasına olanak sağlanması çağrısında bulunduğu hatırlatılarak, "Bu çağrılarımıza rağmen İsrail'in kara harekatına başlaması infiale yol açmış ve kaygılarımızı daha da arttırmıştır. İsrail'in uluslararası toplumun uyarılarına ve uluslararası kamuoyundaki tepkilere rağmen Gazze Şeridi'ne kara harekâtına başlamasını kabul edilemez buluyor ve kınıyoruz" denildi.Açıklamada, gerilimi tırmandırmanın kimseye faydasının olmayacağının açık olduğu belirtilerek, soruna askeri yoldan çözüm aramanın daha fazla kan ve gözyaşına yol açmaktan başka bir sonuç vermeyeceği vurgulandı.Bakanlık açıklamasında, Türkiye'nin, bölge daha fazla istikrarsızlaştırılmadan, daha fazla can kaybına yol açılmadan İsrail askeri harekâtının durdurulması, çatışmaya derhal son verilmesi ve kalıcı bir ateşkese gidilmesi için bir kere daha çağrıda bulunduğu belirtildi.Açıklamada ayrıca, "BM Güvenlik Konseyi'nin derhal duruma el koyması ve olayları kontrol altına almak üzere gerekli adımları atmasını önemle bekliyoruz" ifadesi kullanıldı.