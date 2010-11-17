-İSRAİL ASKERLERİ GAJAR KÖYÜNDEN ÇEKİLECEK TEL AVİV (A.A) - 17.11.2010 - İsrail güvenlik kabinesi, İsrail ile Lübnan sınırında bulunan, nüfusu yaklaşık 2300 kişiye ulaşan Gajar köyünün kuzeyinden tek taraflı çekilme planını onayladı. İsrail Başbakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, güvenlik kabinesi, BM ile Lübnan'da konuşlanan Geçici Güç UNIFIL'in önerisi doğrultusunda, Gajar köyünün kuzey bölümündeki İsrail askerlerinin çekilmesini prensip olarak kabul etti. Ancak güvenlik kabinesinden, İsrail askerlerinin ne zaman çekileceğine ilişkin tarih verilmedi. İsrail ordusu, iki taraf arasında Mavi Hat olarak bilinen sınırın güneyinde konuşlanacak. Güvenlik kabinesi ayrıca, Dışişleri Bakanlığı'nı, BM ve UNIFIL Komutanı General Alberto Asarta ile koordinasyon içinde mümkün olan en kısa zamanda geçici düzenlemelerin ayrıntılarının tamamlanması konusunda yetkili kıldı. Başbakanlığın açıklamasında, bu konuda varılacak nihai anlaşmanın da askerler geri çekilmeden önce onay için güvenlik kabinesine getirileceği belirtildi. Açıklamada, İsrail'in bu adımları atarak, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına uymada kararlılığını gösterdiği vurgulandı. Gajar köy meclisi ise kabinenin kararının kendilerine resmen iletilmediğini belirtirken, "Gerçekte köyün bölünmesi anlamına gelen BM güçlerinin köyün kuzey tarafına konuşlanmasına izin vermeye niyetimiz yok" açıklamasını yaptı.