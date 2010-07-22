-İSRAİL ASKERLERİ, FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ TEL AVİV (A.A) - 22.07.2010 - İsrail askerleri, Batı Şeria'da bir Yahudi yerleşimine girmek isteyen Filistinliyi vurarak öldürdü. İsrail radyosunun verdiği haberde, bir grup Filistinlinin sabahın erken saatlerinde Batı Şeria'daki Filistin kentlerinden Nablus yakınlarındaki Yahudi yerleşimi Barkan'ı çevreleyen çitlerden gizlice girmeye teşebbüs ettiği, askerlerin ise gruba ateş açtığı ve içlerinden birini vurarak öldürdüğü belirtildi. Vurulan Filistinlinin muhtemelen silahlı olduğu da öne sürüldü. İsrail'in Batı Şeria'daki sivil yönetimi ile Filistinli güvenlik yetkililerinin olayı birlikte soruşturdukları ifade edildi.